Geração Z sofre com desemprego alto e informalidade no mercado de trabalho

O desemprego entre pessoas de 18 até 29 anos tem uma taxa maior que o dobro do que a faixa dos 30 a 59 anos, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas. Enquanto os adultos fecharam o ano de 2024 com uma taxa de 4,5%, os mais jovens encerraram o mesmo período em 10,1%.



O estudo também indica que a renda média da geração Z tem estagnado na faixa dos R$ 2 mil, abaixo da média nacional de R$ 3,63 mil. Outro problema enfrentado por estes trabalhadores é a informalidade, que chegou em 38,5% no último trimestre do ano passado, quase três pontos acima do desemprego entre adultos, que estava em 35,9% no mesmo período.