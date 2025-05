Dinheiro esquecido: veja como consultar e fazer resgate automático Segundo Banco Central, instituições financeiras ainda precisam devolver R$ 9,1 bilhões aos brasileiros Economia|Do R7 27/05/2025 - 15h58 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h41 ) twitter

BC liberou modalidade automática nesta terça José Cruz/Agência Brasil

O Banco Central liberou nesta terça-feira (27) o resgate automático do dinheiro esquecido em instituições financeiras. A medida faz parte de um nova etapa do programa, que ainda tem R$ 9,1 bilhões disponíveis para devolução.

De acordo com o BC, a ideia é facilitar a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome. A adesão ao serviço é facultativa.

A novidade modifica somente a forma de solicitar o dinheiro de volta. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, após habilitar o recebimento automático, o dinheiro, quando disponível, vai direto para uma conta associada.

Veja como fazer a solicitação automática

Para consultar se há um valor a receber, o cidadão precisa acessar o site do Banco Central.

A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas que possuem chave Pix do tipo CPF. Aqueles que ainda não têm devem cadastrá-la junto à sua instituição financeira.

Para realizar o procedimento, é preciso que o cidadão siga os seguintes passos:

Habilite o acesso ao SRV (Sistema de Valores a Receber) com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro e ative verificação em duas etapas;

Clique na opção “Solicitação automática via SRV” e habilite a opção “Receber valores automaticamente”;

Autorize o uso da chave Pix e preencha os dados de contato, caso a instituição precise falar com você sobre a devolução.

O crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta do cidadão. O Banco Central reforça que não enviará avisos informando a existência de algum valor devolvido.

