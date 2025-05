No Congresso, Marina defende Ibama e cobra mudança em projeto de licenciamento Ministra abordou tema em audiência tumultuada no Senado; riscos em flexibilizar licenças serão levados a reunião com Hugo Motta, na Câmara Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 12h43 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, aponta riscos na flexibilização de licenciamentos ambientais Geraldo Magela/Agência Senado - 27.05.2025

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu etapas técnicas para a emissão de licenças ambientais e criticou, nesta terça-feira (27), as mudanças em licenciamento em análise no Congresso Nacional.

A proposta contém riscos, conforme relatou Marina ao R7. As colocações também foram levadas a senadores da Comissão de Infraestrutura.

“Tem que ter licenciamento, mas é claro. Com ou sem reserva, tem que ter licenciamento, a menos que prevaleça todos os retrocessos que vêm se tentando fazer no processo de licenciamento”, afirmou a ministra.

“Quem está sendo contra? Eu que digo que pode fazer com as regras, ou os que querem fazer sem as regras, contra as regras? É isso que está em debate aqui”, disse.

‌



A titular do Meio Ambiente deixou a reunião após um aumento de discussões entre senadores, que estourou com colocações do senador Plínio Valério (PSDB-AM). O político alegou não respeitar Marina “como ministra”.

A ministra agora se reunirá com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir riscos apontados no licenciamento ambiental.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp