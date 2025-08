“Diplomacia empresarial e inteligência artificial”, diz Skaf ao voltar ao comando da Fiesp Empresário reassume presidência da entidade com 99% dos votos válidos e planeja foco em mercados globais, educação e tecnologia Economia|Do R7, em Brasília 04/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Paulo Skaf é reeleito presidente da Fiesp pela quinta vez, sem concorrência.

Assumirá a presidência em janeiro de 2026, totalizando 21 anos no cargo.

Seu retorno ocorre em meio a crises na indústria, incluindo tarifas impostas pelos EUA.

Analistas apontam necessidade de foco em inovação e produtividade para o setor industrial. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Paulo Skaf comemora a vitória para mais um período na presidência da Fiesp Ayrton Vignola/Fiesp - 04.08.2025

Com apoio expressivo de sindicatos industriais, Paulo Skaf foi eleito nesta segunda-feira (4) para liderar a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) entre 2026 e 2029.

Em chapa única, a nova diretoria obteve 99% dos votos válidos e tomará posse no início do próximo ano.

Dos 131 sindicatos filiados à entidade, 105 estavam habilitados para votar. Cem votos foram considerados válidos, confirmando o retorno do empresário ao comando da Fiesp, cargo que ocupou entre 2004 e 2021. Skaf sucede Josué Gomes da Silva, cujo mandato termina em 31 de dezembro de 2025.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em discurso após o anúncio do resultado, Skaf defendeu uma atuação coordenada da indústria frente aos novos cenários econômicos globais.

‌



“A Fiesp vai trabalhar pela construção de uma diplomacia empresarial que consiga defender toda a cadeia produtiva junto aos parceiros comerciais históricos do Brasil, bem como atuar na construção de novos mercados para fortalecer ainda mais a indústria”, afirmou.

Tecnologia

A modernização tecnológica e a qualificação profissional também estão entre os focos da nova gestão.

‌



“A inteligência artificial é uma nova realidade que mudará a vida de todos, incluindo empresas, cidades e o próprio país, exigindo que todos se adaptem”, declarou.

Segundo ele, a Fiesp “deve manter sua missão no ensino e formação profissional, buscando transformar as escolas Sesi e Senai em referências mundiais na área da educação.”

‌



O processo eleitoral foi supervisionado por uma comissão de notáveis da área jurídica. A mesa diretora, presidida pelo desembargador aposentado Fábio Prieto, conduziu a votação, acompanhada por uma comissão eleitoral presidida pelo ex-ministro do STF, Sydney Sanches.

Também participaram a ex-ministra Ellen Gracie, o ex-ministro do TST Almir Pazzianotto, o jurista Ives Gandra Martins e a desembargadora aposentada Maria Cristina Mattioli.

Como foi a corrida eleitoral

A reaproximação de Skaf com os sindicatos industriais começou ainda em 2023, após forte desgaste na gestão de Josué Gomes, seu indicado. A redução do espaço ocupado por representantes sindicais em cargos diretivos causou atrito com lideranças tradicionais.

A instabilidade interna levou à convocação de uma assembleia extraordinária para avaliar sua permanência no cargo.

Mesmo sem atuar diretamente no processo, Skaf contribuiu para a pacificação dos ânimos. A articulação culminou na assinatura de uma carta conjunta com Gomes em janeiro de 2023, marcando o compromisso com a estabilidade institucional da entidade.

Com a vitória confirmada, Skaf se prepara para liderar novamente a principal federação industrial do país, com foco declarado em competitividade, inovação e educação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp