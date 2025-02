Divulgação do resultado do Enem dos Concursos é atrasado; entenda De acordo com o Ministério da Gestão, a demora ocorre devido ao tratamento específico dado aos candidatos sub judice Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 10h13 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h37 ) twitter

Divulgação do resultado do Enem dos Concurso Joel Rodrigues/Agência Brasília - Arquivo

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que a divulgação dos resultados finais do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), inicialmente prevista para às 10h desta sexta-feira (28), sofreu um atraso.

Segundo a pasta, a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, precisará de tempo adicional para processar as listas finais. A nova previsão é de que os resultados sejam disponibilizados ao longo do dia.

De acordo com o Ministério, a demora ocorre devido ao tratamento específico dado aos candidatos sub judice — aqueles que ingressaram com ações judiciais relacionadas ao concurso. Como esses candidatos obtiveram decisões liminares, a organização optou por classificá-los em listas separadas, refletindo suas posições hipotéticas, caso estivessem em situação regular.

A complexidade do processo se dá pelo formato do CPNU, em que cada candidato aprovado pode impactar diversos outros concorrentes. Quando um candidato sub judice entra em uma vaga, isso gera um efeito cascata, alterando centenas de classificações nas listas de vagas imediatas e cadastro de reserva. Para evitar distorções e respeitar a transparência do concurso, a Cesgranrio precisou reprocessar todos os resultados antes da divulgação final.

Medidas para evitar prejuízos aos candidatos

O governo esclareceu que nenhum candidato sub judice ocupará o lugar de um candidato classificado em situação regular. “As listas estão sendo geradas com o máximo de cautela, garantindo que todas as decisões judiciais sejam respeitadas, sem prejudicar os demais concorrentes”, informou.

O Ministério da Gestão reforçou que as providências estão sendo tomadas para que a divulgação ocorra o mais breve possível, assegurando que todos os aprovados possam consultar suas colocações e verificar as informações finais do concurso.

O CPNU, apelidado de “Enem dos Concursos”, é considerado o maior certame da história do Brasil, oferecendo mais de 6.600 vagas distribuídas entre 21 órgãos e entidades federais. A primeira edição do concurso contou com mais de 2 milhões de inscritos, o que exigiu um processamento de dados extenso e complexo.

Como consultar os resultados

Assim que forem divulgados, os resultados estarão disponíveis na página do candidato no site oficial do CPNU. A Cesgranrio também enviará mensagens por e-mail e WhatsApp para os aprovados e convocados para cursos de formação.

Os candidatos devem ficar atentos às atualizações no portal do Ministério da Gestão e da Cesgranrio para acompanhar a nova previsão de divulgação.