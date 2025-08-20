Dólar alcança R$ 5,50 e bolsa cai 2,1% após decisão de Dino Incertezas sobre a Lei Magnitsky pesaram contra ações de bancos Economia|Da Agência Brasil 19/08/2025 - 23h35 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h39 ) twitter

Moeda dos EUA acumula queda de 1,82% em agosto Valter Campanato/Agência Brasil

Em um dia marcado por tensões em torno da aplicação da Lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o dólar aproximou-se de R$ 5,50. A bolsa teve a segunda maior queda do ano, puxada por ações de bancos.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (19) vendido a R$ 5,499, com alta de R$ 0,065 (+1,19%). A cotação chegou a operar em estabilidade nos primeiros minutos de negociação, mas disparou para R$ 5,47 ainda durante a manhã. Na máxima do dia, por volta das 16h30, chegou a ultrapassar R$ 5,50.

No maior nível desde 5 de agosto, a moeda estadunidense acumula queda de 1,82% em agosto. Em 2025, a divisa recua 11,02%.

O mercado de ações também teve um dia tenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 134.432 pontos, com queda de 2,1%. O indicador está no menor patamar também desde 5 de agosto.

As ações de bancos puxaram as perdas nesta terça devido a dúvidas sobre possíveis sanções a instituições financeiras brasileiras que não aplicarem as restrições contra Moraes. As maiores perdas foram registradas em bancos com filiais nos Estados Unidos.

Ao analisar decisão da Justiça do Reino Unido sobre indenização a vítimas do desastre de Mariana e Brumadinho (MG), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino esclareceu que leis estrangeiras não valem automaticamente no Brasil, precisando ser confirmadas pela Justiça brasileira.

Embora não cite a Lei Magnitsky, a decisão de Dino poderia proteger cidadãos brasileiros da legislação estadunidense, usada pelo governo de Donald Trump para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, restringindo seu acesso a serviços financeiros.

A sanção faz parte das ações adotadas pelos Estados Unidos contra importações e autoridades brasileiras com o objetivo de interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo da trama golpista está em fase final: o julgamento foi marcado para 2 de setembro.

Entenda a Lei Magnitsky

Entre as sanções previstas estão o bloqueio de contas bancárias, de bens e interesses em bens dentro da jurisdição em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país. Essa última medida já havia sido aplicada a Moraes e a outros ministros do STF.

Além disso, um efeito indireto, mesmo para quem não possui bens no país, seria a possibilidade de interrupção de serviços como os relacionados a operadoras de cartão de crédito e serviços digitais, de empresas que operem sob leis americanas ou mantenham relações bancárias nos EUA. Em tese, elas seriam obrigadas a respeitar a sanção.

Em despacho no início da tarde, Dino reafirmou não haver eficácia automática de leis estrangeiras em território nacional. Entretanto, o ministro esclareceu que decisões de tribunais internacionais vigoram no Brasil.

Perguntas e respostas:

Qual foi a cotação do dólar e como isso afetou a bolsa de valores?

O dólar comercial encerrou a terça-feira (19) vendido a R$ 5,499, com alta de R$ 0,065 (+1,19%). A bolsa, por sua vez, teve uma queda de 2,1%, sendo a segunda maior do ano, puxada principalmente pelas ações de bancos.

O que causou a alta do dólar?

A alta do dólar foi influenciada por tensões em torno da aplicação da Lei Magnitsky, que é utilizada pelos Estados Unidos para sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Durante o dia, a cotação do dólar chegou a ultrapassar R$ 5,50.

Como o mercado de ações reagiu?

O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 134.432 pontos, marcando uma queda de 2,1%. Essa queda foi impulsionada por incertezas relacionadas a possíveis sanções a instituições financeiras brasileiras que não aplicarem as restrições contra Moraes.

Qual foi a posição do ministro Flávio Dino sobre a Lei Magnitsky?

O ministro Flávio Dino, ao analisar uma decisão da Justiça do Reino Unido sobre indenizações a vítimas do desastre de Mariana e Brumadinho (MG), afirmou que leis estrangeiras não têm validade automática no Brasil e precisam ser confirmadas pela Justiça brasileira.

Quais são as implicações das sanções dos Estados Unidos?

As sanções dos Estados Unidos incluem o bloqueio de contas bancárias e a proibição de entrada no país. Essas sanções podem afetar não apenas aqueles que possuem bens nos EUA, mas também a interrupção de serviços de empresas que operam sob leis americanas.

O que Flávio Dino disse sobre a eficácia de leis estrangeiras no Brasil?

Dino reafirmou que não há eficácia automática de leis estrangeiras em território nacional, mas destacou que decisões de tribunais internacionais são válidas no Brasil.

