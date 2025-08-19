Impeachment de Moraes: senadores usam caso Do Val para pressionar Congresso Pedido já possui 41 assinaturas, mas o Senado não deve votar Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 17h01 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Senadores Eduardo Girão e Carlos Portinho protocolaram pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, incluindo o caso do senador Marcos do Val.

O pedido já conta com 41 assinaturas, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não pretende pautar a votação.

Marcos do Val foi alvo de medidas cautelares, incluindo uso de tornozeleira eletrônica, após investigações por possíveis obstruções de justiça.

Alcolumbre informou que a advocacia do Senado prepara um recurso ao STF contra as medidas impostas a Do Val e pode solicitar a suspensão do seu mandato. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Senador usa tornozeleira eletrônica desde 4 de agosto Jefferson Rudy/Agência Senado - 13/08/2025

Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Carlos Portinho (PL-RJ) apresentaram um aditamento ao pedido de impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O documento, protocolado na quarta-feira (13), inclui ao pedido com 41 assinaturas o caso do senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Para ser protocolado, o pedido não precisa de número mínimo de assinaturas, mas, para aprovar o início do processo de investigação, são necessários 41 votos.

Em 4 de agosto, Do Val foi alvo de operação da PF (Polícia Federal) e passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação de Moraes.

O senador foi alvo das medidas cautelares após descumprir restrições anteriores no âmbito da investigação sobre a possível atuação dele para obstruir investigações da PF e incitar crimes contra delegados e ministros do STF.

Contudo, no aditamento, os senadores de oposição alegam que Moraes cometeu cinco violações na determinação, sendo:

Censura prévia a um parlamentar, que tem palavra como ferramenta de seu trabalho. Isso porque o senador não pode usar as redes sociais e os aliados alegam que ele também não pode se manifestar por “qualquer meio ou veículo”;

Violação das prerrogativas parlamentares;

Supressão de subsídios pelo trabalho do Senado (salário), incluindo o bloqueio da verba de gabinete do senador. Os senadores alegam que o valor faz parte do Orçamento do Senado;

Uso de tornozeleira eletrônica, que deixa Do Val proibido de viajar e visitar familiares que estão doentes; os parlamentares ainda criticam o fato de o Senado não ter sido consultado para votar a manutenção da medida;

Apesar da pressão pelo impeachment, conforme apurou o R7, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não pretende pautar o pedido.

Com relação a Do Val, Alcolumbre informou que a advocacia do Senado prepara um documento para recorrer ao STF das medidas impostas ao senador.

Além disso, o procurador do Senado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), deve apresentar à Mesa Diretora da Casa um pedido para suspender o mandato de Do Val por seis meses.

Quem vota a solicitação são os membros da mesa, portanto, não será uma decisão do plenário.

Segundo a decisão de Moraes, com relação às restrições impostas a Do Val, a única exceção é ligada à participação em votações no Senado.

Nesse caso, Do Val poderá exceder o horário do toque de recolher caso precise participar de sessões ou votações na Casa, mas deverá justificar tal necessidade ao STF em até 24 horas.

