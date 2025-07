Dólar fecha a R$ 5,42 e tem o menor valor desde agosto de 2024 Moeda americana fechou em queda de 0,75%, a R$ 5,4202 — menor valor desde 19 de agosto do ano passado (R$ 5,4120) Economia|Do Estadão Conteúdo 02/07/2025 - 19h07 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h12 ) twitter

Com mínima a R$ 5,4162 na última hora do pregão, dólar fechou em queda de 0,75%, a R$ 5,4202 Valter Campanato/Agência Brasil

Após subir 0,50% na terça-feira (1º) e ultrapassar a barreira de R$ 5,45, o dólar à vista encerrou a sessão desta quarta-feira (2) em queda firme e voltou a fechar na casa de R$ 5,42, nos menores níveis desde agosto. Com mínima a R$ 5,4162 na última hora do pregão, a moeda americana fechou em queda de 0,75%, a R$ 5,4202 — menor valor desde 19 de agosto do ano passado (R$ 5,4120).

Afora uma alta pontual no início dos negócios, quando registrou máxima a R$ 5,4812, o dólar trabalhou em baixa no restante do pregão.

Operadores não identificam um gatilho específico para a apreciação do real, mas ressaltam que as divisas latino-americanas, à exceção do peso mexicano, ganharam terreno com a alta do minério de ferro e do petróleo. Dados fracos do mercado de trabalho americano também podem ter dado impulso a divisas da região, ao sugerir mais espaço para corte de juros nos EUA neste ano.

Outro ponto que pode estar por trás do fôlego extra da moeda brasileira é a perspectiva de manutenção da taxa Selic em 15% por um “período bastante prolongado”, reforçada nesta quarta pela fala do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David. Além de desencorajar o carregamento de posições em dólar, os juros altos aumentam a atratividade das operações de carry trade.

“Continuamos vendo ingresso de recursos para aproveitar o nosso juro real elevado, de quase 10%. Parece que a disputa jurídica entre governo e Congresso não assusta os investidores estrangeiros”, afirma o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, em referência ao fato de o governo Lula ter recorrido ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o decreto legislativo que derrubou o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Ministros do STF veem a abertura de canais de diálogo para uma conciliação entre Executivo e Legislativo como uma boa saída para o impasse envolvendo o IOF. A ação do governo é relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deve pedir informações às partes nos próximos dias. Cabe a ele proferir uma liminar para suspender o ato legislativo ou, ainda, submeter o processo à conciliação entre as partes.

Novas quedas no radar

Para Galhardo, da Treviso, se não houver aumento dos ruídos políticos locais com a queda de braço entre governo e Congresso, é possível que o real experimente nova rodada de apreciação, com a taxa de câmbio descendo até R$ 5,30, diante da tendência de enfraquecimento global da moeda americana.

“Se houvesse confiança de que o governo está realmente comprometido com o equilíbrio das contas públicas, poderíamos ter um dólar mais perto de R$ 5.”

A gestora de recursos Ibiuna Investimentos afirma que, além dos “ventos globais favoráveis”, dois fatores ajudaram o real nos últimos meses: a elevação da Selic para 15% — que “elevou o diferencial de juros e aumentou sobremaneira a atratividade das operações de carrego” — e a mudança do ambiente político, “com aumento da probabilidade de alternância do poder e, portanto, da política econômica, nas eleições de 2026”. A gestora mantém aposta em enfraquecimento do dólar com posições em euro, peso mexicano e real.

O diretor de Política Monetária do Banco Central reiterou nesta quarta, em evento do Citi, que o regime é de câmbio flutuante e que o BC intervém apenas em caso de disfuncionalidades no mercado. O destino da taxa de câmbio, segundo David, está mais relacionado ao comportamento da moeda americana no exterior “do que com o real”.

Indicadores externos

Lá fora, o índice DXY — que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes — apresentava ligeira queda no fim do dia, na casa dos 96,700 pontos. Na semana, o Dollar Index cai cerca de 0,50%. Pela manhã, relatório da ADP mostrou eliminação de 33 mil vagas no setor privado americano em junho, quando a expectativa era de geração de 115 mil postos.

Investidores aguardam a divulgação, nesta quinta-feira (3), do relatório de emprego (payroll) de junho para calibrar as apostas para os próximos passos do Federal Reserve.

Nessa terça-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, não descartou a possibilidade de corte de juros já no encontro de política monetária do banco em julho, embora tenha alertado para as incertezas e o impacto inflacionário provocados pelo tarifaço de Trump.

