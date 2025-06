Desvalorização do dólar é estratégia proposital dos EUA; entenda

A queda no valor do dólar pode ser uma tática do governo dos Estados Unidos para atrair investimentos ao país, segundo análise do economista Hugo Garbe. Ele comenta que a economia do país foi impactada pelas medidas adotadas pelo presidente Donald Trump .



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (6), Garbe afirma que a Casa Branca seguiu linha semelhante à de Pequim para fortalecer suas vendas externas. “A China adotou essa política, ela quis se tornar o parque industrial do mundo e de propósito depreciou a sua moeda para ficar mais barato fazer comércio internacional”, explica.



O professor conclui que, com a queda do dólar , torna-se mais vantajoso negociar com os Estados Unidos. “Essa é uma estratégia proposital dos americanos que vem dando certo”, avalia.