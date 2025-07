Ataque hacker a empresa de tecnologia afeta operações de bancos e serviços via Pix PF investiga invasão que comprometeu sistemas da C&M Software, usada por bancos para acessar sistemas de pagamentos Brasília|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 13h43 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao menos seis bancos teriam sido afetados Bruno Peres/Agência Brasil

A Polícia Federal investiga um ataque hacker à empresa C&M Software, que presta serviços de tecnologia para instituições financeiras. A invasão ocorreu nesta terça-feira (1º) e comprometeu a infraestrutura da companhia, afetando o funcionamento de serviços como o Pix em ao menos seis instituições financeiras. As informações foram confirmadas por fontes ao R7.

A C&M atua como intermediária tecnológica entre bancos e o Sistema de Pagamentos Brasileiro, incluindo o ambiente de liquidação do Pix, especialmente para instituições que não têm conexão direta com o Banco Central.

Entre os afetados, estão BMP, Bradesco, Credsystem e Banco Paulista. As instituições relataram impacto nas contas reserva — mantidas no Banco Central para liquidação de operações interbancárias — e interrupções momentâneas em serviços de pagamento.

Procurados pelo R7, a C&M Software e o Banco Central ainda não responderam aos pedidos de posicionamento.

‌



A Polícia Federal informou que “não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp