Lula defende Galípolo e diz que Selic vai diminuir: ‘Não me conformo com juros a 15%’ Presidente da República também criticou mercado por ser contra as políticas propostas pelo governo de “justiça tributária” Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 14h45 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Galípolo deve corrigir taxa de juros, diz presidente Lula Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 26.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, no fim da manhã desta terça-feira (1º/7), o presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, e disse que a taxa de juros vai cair nos próximos meses.

“Não pensem que eu me conformo com a taxa de juros a 15%. Mas esse aumento já estava dado. Na verdade, Galípolo está comendo o prato que ele recebeu, não teve nem tempo de trocar de comida”, comparou o presidente da República.

Lula disse, no entanto, que “certamente” a taxa vai ter queda nos próximos meses. “O dólar começou a baixar, a inflação está controlada. Ainda falta uma contribuição para baixar o preço da carne. Não posso sair vendendo carne no mundo inteiro e o povo aqui no Brasil não poder comprar carne porque está muito caro”, declarou.

O chefe do Executivo também defendeu uma “política fiscal justa” e disse que o mercado é contra mesmo entendendo os benefícios das medidas.

‌



“Só pode ser ganância, a desgraçada da doença de acumulação de riqueza: só para mim e não para os outros. Porque vocês imaginem que temos nesse país pagamento da taxa de juros de quase R$ 1 trilhão, mas sabe quanto temos de exoneração fiscal? R$ 680 bilhões”, disse.

Lula acrescentou: “Fico triste quando vejo as pessoas jogarem a culpa em cima das pessoas doentes, em cima do BPC [Benefício de Prestação Continuada], em cima do Bolsa Família, em cima do Pé-de-Meia, [programa criado] para garantir que 500 mil moleques que desistiam da escola para trabalhar não desistam. Esse dinheiro vai ser devolvido em dobro para o Estado, quando estiverem transformados em cidadãos da primeira classe”, defendeu.

‌



Lula disse aos empresários, ainda, que se eles fossem sinceros com a consciência deles, iriam perceber que “a carga tributária desse governo hoje é, percentualmente menor, do que era em 2011”.

“Não é tentar aumentar o imposto, é tentar fazer uma tributação mais justa, mais correta”, disse Lula, se referindo a proposta de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e também outras medidas do governo, com o decreto do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que prevê o aumento da taxa cobrada para as Bets.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp