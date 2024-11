Quinto voo de repatriados pousa em Guarulhos, e operação chega a 1.105 pessoas resgatadas Também foram transportadas, até o país do Oriente Médio, 19,1 toneladas de bagagem e 43 toneladas de donativos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 14/10/2024 - 07h30 (Atualizado em 14/10/2024 - 09h12 ) twitter

Avião pousou com 220 passageiros vindos do Líbano Divulgação/FAB - 14.10.2024

O quinto voo com brasileiros repatriados do Líbano pousou na manhã desta segunda-feira (14) na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). Nesta viagem, estavam 220 passageiros, sendo 10 crianças de colo, e dois animais de estimação. Desde o início da missão, em 2 de outubro, a FAB (Força Aérea Brasileira) já trouxe 1.105 repatriados, além de 14 pets (10 gatos e 4 cachorros). Também foram transportadas 19,1 toneladas de bagagem e 43 toneladas de donativos, como insumos hospitalares, cestas de alimentos e outros itens.

Na chegada, a operação conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministério da Saúde, da Polícia Federal e da Receita Federal. Na escala em Lisboa, a operação é apoiada pela Embaixada, pelo Consulado-Geral e pela Adidância de Defesa na capital portuguesa.

Veja o balanço completo dos resgates:

6/10 : 229 passageiros e 3 animais de estimação

: 229 passageiros e 3 animais de estimação 8/10 : 227 passageiros e 3 animais de estimação

: 227 passageiros e 3 animais de estimação 10/10 : 218 passageiros e 5 animais de estimação

: 218 passageiros e 5 animais de estimação 12/10 : 211 passageiros

: 211 passageiros 14/10: 220 passageiros e 2 animais de estimação

A comunidade de brasileiros no Líbano é de cerca de 21 mil pessoas. Segundo o Itamaraty, cerca de 3 mil pessoas querem voltar ao Brasil. O Ministério da Defesa informou que a expectativa é resgatar 500 pessoas por semana.

O governo afirmou que planeja resgatar todas as pessoas que demonstrarem interesse em retornar. A Embaixada do Brasil em Beirute reúne informações por meio de formulários online de quem deseja voltar.

Recomendações

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e seus familiares para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover novos voos de repatriação, dependendo das condições de segurança no terreno.

O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para aqueles que dispõem de recursos, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, e a companhia libanesa Middle East Airlines tem ampliado seu número de voos.

Os números de plantão consular do Itamaraty estão à disposição, em caso de necessidade, ambos com WhatsApp: +55 (61) 98260-0610 e +55 (61) 98313-0146.