No primeiro mês do tarifaço, exportações do Brasil para os EUA caem 18,5%

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Exportações do Brasil para os EUA caem 18,5% em agosto devido a tarifa de 50%.

Balança comercial brasileira teve saldo positivo de US$ 6,133 bilhões.

Exportações totalizaram US$ 29,861 bilhões, enquanto importações cresceram 4,6%, somando US$ 23,728 bilhões.

Produtos como carne bovina e café estão sujeitos à nova tarifa, afetando o comércio bilateral.

Resultado foi divulgado nesta quinta Vosmar Rosa/MPOR

Em agosto, a balança comercial brasileira teve um saldo positivo US$ 6,133 bilhões. Entretanto, as exportações com os norte-americanos registraram uma queda de 18,5%. O resultado ocorre no primeiro mês do tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos.

Apesar do valor registrado nas exportações para os EUA, as importações brasileiras foram na contramão e tiveram um aumento de 4,6%.

O valor do saldo positivo foi alcançado com exportações de US$ 29,861 bilhões e as importações de US$ 23,728 bilhões, segundo dados divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) nesta quinta-feira (4).

Comparado ao ano anterior, o país teve um crescimento de 3,9% nas exportações e queda de 2% nas importações.

‌



Em relação ao resultado do ano, as exportações totalizam US$ 227,58 bilhões, um crescimento de 0,5% comparado a 2024. Já as importações tiveram um crescimento de 6,9% no período, totalizando US$ 184,77 bilhões.

Tarifaço

Em 30 de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, oficializou, por meio de uma ordem executiva, a tarifa de 50% aos produtos brasileiros.

‌



Os norte-americanos deixaram de fora 694 itens. Entre os itens que não receberão a tarifa, estão suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro.

Commodities brasileiras com grande fluxo comercial para os Estados Unidos, como carne bovina, café e cacau, não foram incluídas nas exceções e serão taxadas em 50%.

‌



Os dados apontam, ainda, que enquanto as exportações caíram para os EUA, para 4,8%, as vendas para a China subiram 31%.

Segundo Herlon Alves, diretor(a) do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior,

