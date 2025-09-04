No primeiro mês do tarifaço, exportações do Brasil para os EUA caem 18,5%
Valor foi alcançado com exportações de US$ 29,861 bilhões e as importações de US$ 23,728 bilhões
Em agosto, a balança comercial brasileira teve um saldo positivo US$ 6,133 bilhões. Entretanto, as exportações com os norte-americanos registraram uma queda de 18,5%. O resultado ocorre no primeiro mês do tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos.
Apesar do valor registrado nas exportações para os EUA, as importações brasileiras foram na contramão e tiveram um aumento de 4,6%.
O valor do saldo positivo foi alcançado com exportações de US$ 29,861 bilhões e as importações de US$ 23,728 bilhões, segundo dados divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) nesta quinta-feira (4).
Comparado ao ano anterior, o país teve um crescimento de 3,9% nas exportações e queda de 2% nas importações.
Em relação ao resultado do ano, as exportações totalizam US$ 227,58 bilhões, um crescimento de 0,5% comparado a 2024. Já as importações tiveram um crescimento de 6,9% no período, totalizando US$ 184,77 bilhões.
Tarifaço
Em 30 de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, oficializou, por meio de uma ordem executiva, a tarifa de 50% aos produtos brasileiros.
Os norte-americanos deixaram de fora 694 itens. Entre os itens que não receberão a tarifa, estão suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro.
Commodities brasileiras com grande fluxo comercial para os Estados Unidos, como carne bovina, café e cacau, não foram incluídas nas exceções e serão taxadas em 50%.
Os dados apontam, ainda, que enquanto as exportações caíram para os EUA, para 4,8%, as vendas para a China subiram 31%.
Segundo Herlon Alves, diretor(a) do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior,
Perguntas e respostas
Qual foi o saldo da balança comercial brasileira em agosto?
Em agosto, a balança comercial brasileira teve um saldo positivo de US$ 6,133 bilhões.
Como as exportações para os EUA se comportaram em agosto?
As exportações do Brasil para os Estados Unidos registraram uma queda de 18,5% em agosto, no primeiro mês da tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros pelos EUA.
Qual foi o valor das exportações e importações brasileiras em agosto?
As exportações totalizaram US$ 29,861 bilhões, enquanto as importações foram de US$ 23,728 bilhões.
