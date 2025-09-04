Em meio a discurso de soberania, governo Lula tenta desassociar camisa verde-amarela da direita Em vídeo publicado nas redes sociais, governo convoca população a assistir o 7 de Setembro com camisa das cores da bandeira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 04/09/2025 - 09h43 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo Lula busca desassociar a camisa verde-amarela do legado de Bolsonaro.

Convocação para uso da camisa nas comemorações do 7 de Setembro foi divulgada em vídeo nas redes sociais.

Desfile terá tema "Brasil Soberano" e reforçará a defesa da soberania nacional, condenando tarifas impostas por Donald Trump.

Evento contará com a presença de Lula e terá três eixos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Brasil do Futuro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Discurso da soberania é reforçado devido ao tarifaço de Trump Ricardo Stuckert / PR - 26.08.2025

Em meio ao discurso de soberania nacional, tema principal do desfile cívico-militar neste 7 de Setembro, o governo Lula reforça a estratégia de desassociar a camisa brasileira como símbolo apenas da direita. Em publicação nas redes sociais, o governo divulgou um vídeo convidando a população a comemorar o dia da Independência Nacional com a camisa verde-amarela.

“Está na hora de tirar a camisa verde-amarela do armário e mostrar pra todo mundo o seu orgulho de ser brasileiro. Passe pra frente esta mensagem e lembre sempre que esse país é nosso”, diz o texto.

A publicação também reforçou o novo slogan da gestão Lula: “Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro” e citou, além do 7 de Setembro, a realização da COP30 este ano, em novembro, em Belém (PA).

O discurso faz referência também ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros foram anunciadas em 9 de julho, citando o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos motivos para a sanção. As tarifas começaram a valer em 6 de agosto.

Desde então, o presidente Lula e membros do governo têm adotado um discurso em defesa da soberania do país, afirmando que o Trump age como se fosse o “imperador da Terra”, e que o Brasil quer negociar, mas exige respeito.

7 de Setembro

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro deste ano terá como tema “Brasil Soberano”. Marcada para o próximo domingo (7), a solenidade ocorre pouco mais de um mês após o início do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros.

O evento, que será realizado na Esplanada dos Ministérios com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está previsto para durar duas horas, com início às 9h.

O desfile será dividido em três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros; COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) e Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento); e Brasil do Futuro.

O público terá acesso à solenidade às 6h30. Além dos blocos definidos pelo governo, o desfile terá a tradicional Esquadrilha da Fumaça e a “pirâmide humana” do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

As tropas das Forças Armadas (Marinha, Exército e Forças Aéreas) também devem participar da apresentação.

