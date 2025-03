Em três dias, Receita já recebeu 1,5 milhão de declarações do Imposto de Renda Dado reúne documentos enviados desde segunda-feira até as 10h desta quarta-feira; prazo termina no dia 30 de maio Economia|Do R7, em Brasília 19/03/2025 - 11h13 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h13 ) twitter

Neste ano, Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A Receita Federal recebeu, até as 10h desta quarta-feira (19), 1,53 milhão de declarações do Imposto de Renda referentes ao ano-calendário de 2024. O prazo para envio começou na segunda-feira (17) e se estende até 30 de maio. Neste ano, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 é obrigado a declarar o Imposto de Renda. Antes, o limite era de R$ 30.639,90. A expectativa da Receita é que sejam entregues 46,2 milhões de declarações até o prazo final.

Dados do Fisco indicam que os estados com maior número de declarações previstas são: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A não apresentação da declaração pode acarretar multas entre 1% e 20% sobre o valor do imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74. “O valor da multa começa a ser contabilizado no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e para de contar na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou o órgão.

Declaração pré-preenchida

A declaração pré-preenchida, que facilita o preenchimento do Imposto de Renda ao trazer diversas informações automaticamente, estará totalmente disponível apenas no início de abril. Apesar disso, os contribuintes já podem optar por essa modalidade. No momento, apenas alguns dados serão preenchidos automaticamente, como informações sobre pagamentos e rendimentos declarados por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).

Nela, a Receita Federal disponibiliza automaticamente informações como rendimentos, deduções e bens, eliminando a necessidade de digitação manual. No entanto, especialistas alertam que o contribuinte deve revisar todas as informações antes do envio, pois qualquer inconsistência pode levar à malha fina.

Além disso, já estarão disponíveis na declaração pré-preenchida:

Informações sobre atividades imobiliárias ( DIMOB );

); Declaração de Serviços Médicos e de Saúde ( DMED );

); Carnê-leão web;

Rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave;

Códigos de juros;

Restituições recebidas no ano-calendário.

Segundo a Receita Federal, a demora na disponibilização completa da pré-preenchida ocorreu devido à recente greve dos auditores-fiscais.

Quem tem prioridade na restituição?

Contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida têm prioridade no recebimento da restituição. Além deles, idosos e profissionais do magistério também estão na lista preferencial. Veja a ordem de prioridade:

Contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos ;

; Contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos , pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave;

, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério ;

; Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber a restituição via Pix ;

; Quem usou a pré-preenchida ou optou por restituição via Pix ;

; Demais contribuintes.