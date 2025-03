Tira-dúvidas IR 2025: a isenção para quem ganha até R$ 5.000 já está valendo? Prazo para a entrega da documentação vai até 30 de maio; Receita espera receber mais de 42 milhões de documentações Economia|Do R7, em Brasília 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 ) twitter

Projeto ainda deve ser analisado pelo Congresso Nacional e pode entrar em vigor em 2026 Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os contribuintes brasileiros já podem enviar a documentação do Imposto de Renda 2025 pelo programa disponível para download no site da Receita Federal. Neste ano, todo trabalhador que ganhou R$ 33.888 em 2024 é obrigado a prestar contas ao Fisco — antes, esse valor era de R$ 30.639,90. Até o dia 1º de abril, os brasileiros que quiserem enviar o documento à Receita Federal vão ter que preencher a maioria das informações manualmente. A declaração pré-preenchida, que agiliza a entrega da declaração por ter diferentes dados informados de forma automática, só vai estar totalmente disponível no início do mês que vem.

Mesmo com a proposta do governo federal para isentar da tributação àqueles que ganham até R$ 5.000 por mês, a regra ainda não está em vigor. Segundo a Receita Federal, quem recebe a partir de R$ 2.259,21 por mês paga imposto.

Tabela do IR 2025

Até R$ 2.259,20 – Isento

– Isento De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 – 7,5% (R$ 169,44)

– 7,5% (R$ 169,44) De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 – 15% (R$ 381,44)

– 15% (R$ 381,44) De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 – 22,5% (R$ 662,77)

– 22,5% (R$ 662,77) Acima de R$ 4.664,68 – 27,5% (R$ 896)

O que diz o projeto da isenção?

O projeto que isenta pessoas que ganham até R$ 5.000 foi enviado ao Congresso Nacional nesta terça-feira (18). A expectativa do governo é que a nova faixa passe a valer no próximo ano. Lula e Haddad reuniram-se na manhã dessa segunda (17), no Palácio do Planalto, para discutir os últimos ajustes do texto. O Executivo tem afirmado que, para bancar o aumento da isenção, será criado um imposto progressivo de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 50 mil por mês.

A ideia inicial é apresentar os temas em conjunto, para que um compense o outro na questão arrecadatória. Há, inclusive, um acordo entre os Poderes Legislativo e Executivo para os projetos serem apreciados na condição de neutralidade, ou seja, sem perda ou ganho de arrecadação.

Segundo Haddad, a ampliação da faixa de isenção deve custar R$ 27 bilhões por ano. No ano passado, o governo federal tinha apresentado uma estimativa maior, de renúncia de R$ 32 bilhões anuais. De acordo com o ministro, a projeção foi revisada porque a conta anterior foi feita considerando o valor do salário mínimo de 2024.

“Foi um recálculo, porque este ano haverá uma pequena correção depois do Orçamento. Este ano vai ter uma correção por conta do aumento do salário mínimo”, disse o ministro em entrevista à imprensa nessa segunda.

Imposto de Renda 2025

A expectativa é que a Receita Federal receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para a entrega do documento. Segundo o órgão, a não apresentação da declaração pode gerar multas que variam de 1% a 20% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

“O valor da multa começa a ser contabilizado no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e para de contar na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou o órgão.

