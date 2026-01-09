‘Esse acordo vai num sentido contrário do que o mundo está andando’, celebra presidente da ApexBrasil Jorge Viana ressalta que pacto é firmado num momento em que os países desfazem acordos e a OMC perde relevância

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, falou com o programa Hora News nesta sexta (9) e celebrou o acordo provisório entre a União Europeia e o Mercosul. Segundo Viana, enquanto o mundo desfaz acordos, os dois blocos econômicos conseguem uma união que terá resultados promissores para todos os lados.

“Esse acordo vai num sentido contrário do que o mundo está andando. O mundo está desfazendo acordo, a própria OMC [Organização Mundial do Comércio] perdeu a importância e nós estamos falando do maior acordo econômico do mundo, Mercosul e União Europeia. Estamos falando de uma população de mais de 700 milhões de habitantes e um PIB perto de 22 trilhões de dólares”, afirma.

‌



Para ele, o pacto será fundamental para o crescimento da economia brasileira, e os benefícios vão muito além do agronegócio.

“O Brasil, mais de um terço daquilo que a gente exporta é a indústria de processamento. Não são um produto só do agronegócio, a gente tem um comércio de muito boa qualidade com eles. E juntando Mercosul, com os países tropicais como o nosso, com uma das regiões que têm o maior potencial de consumo do mundo, o resultado vai ser muito bom para o Brasil, para o Mercosul, para a União Europeia e para o mundo”, conclui.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!