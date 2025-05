Falta de chuva puxa bandeira vermelha e encarece conta de luz em junho Bandeira vermelha eleva cobrança extra para R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. É o segundo aumento consecutivo Economia|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 19h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h45 ) twitter

Conta de luz fica mais cara em junho, avisa Aneel Aneel/Divulgação/Arquivo

A conta de energia ficará mais cara em junho. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou, nesta sexta-feira (30), a bandeira vermelha patamar 1, elevando a cobrança adicional para R$ 4,46 por 100 quilowatts-hora.

Em maio, o valor extra era de R$ 1,885 com a aplicação da bandeira amarela. A alta representa um acréscimo de 136% em relação ao mês anterior.

A mudança tarifária decorre da redução das chuvas, comum na transição do período úmido para o seco.

A previsão de afluência nos reservatórios segue abaixo da média, o que limita a produção hidrelétrica e amplia a necessidade de ativação de termelétricas — fontes com custo mais elevado de operação.

Dois aumentos consecutivos

Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanecia verde. A sequência de dois aumentos consecutivos marca o encerramento de condições favoráveis à geração hídrica, exigindo medidas para suprir a demanda.

Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), o cenário atual pressiona os custos de geração e compromete a sustentabilidade do fornecimento.

“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1, a ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, diz a agência em comunicado.

