Favelas movimentam R$ 300 bi por ano e ultrapassam consumo de 22 estados, diz pesquisa Estudo mapeia perfil de compra, intenções de investimento e desafios de e‑commerce de 17 milhões de brasileiros Economia|Do R7, em Brasília 18/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h01 )

Brasil tem 12,3 mil comunidades mapeadas, como a Rocinha Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

A pesquisa do Instituto Data Favela, em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas) e IBGE, ouviu 16,5 mil moradores e mostrou que a renda própria gerada em favelas e periferias soma cerca de R$ 300 bilhões anuais — valor superior ao PIB de vários estados e maior que o consumo de Paraguai e Bolívia.

Com 6,6 milhões de domicílios (8% dos lares nacionais) e 17 milhões de residentes em 12,3 mil comunidades mapeadas, essas comunidades equivalem à quarta maior unidade da federação em população. Fica atrás de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

RESUMO DA NOTÍCIA A pesquisa do Instituto Data Favela revela que as favelas geram R$ 300 bilhões anuais, superando o PIB de vários estados brasileiros.

Com 6,6 milhões de domicílios, as comunidades mapeadas têm 17 milhões de moradores, sendo a quarta maior população do Brasil.

Seis em cada dez moradores utilizam marketplaces, mas enfrentam problemas como atrasos e golpes nas compras online.

O estudo questiona estereótipos e posiciona as favelas como um mercado significativo e em crescimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A cifra de R$ 300 bilhões supera o consumo anual de 22 das 27 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal, e é maior que os PIBs de países vizinhos como Bolívia e Paraguai.

Confira a intenção de compra para os próximos seis meses:

70% pretendem comprar roupas (equivalente a 8,6 milhões de pessoas). A Região Norte apresenta os maiores índices (77%).

60% querem comprar perfumes (equivalente a 7,4 milhões de pessoas). A Região Norte se destaca com 67%.

51% citaram produtos de beleza (equivalente a 6,3 milhões de pessoas). A Região Norte também tem o maior índice (53%).

51% pretendem comprar eletrodomésticos (equivalente a 6,3 milhões de pessoas). A Região Norte lidera com 61%.

51% pretendem comprar materiais de construção (equivalente a 6,3 milhões de pessoas). A Região Norte registra 59%.

43% querem investir em cursos diversos (equivalente a 5,3 milhões de pessoas). Na Região Norte, 54% têm essa intenção.

29% querem investir em cursos de idiomas (equivalente a 3,5 milhões de pessoas). A Região Norte mostra 39%.

43% pretendem comprar eletrônicos (equivalente a 5,3 milhões de pessoas). Nas regiões Norte e Centro-Oeste, 47% têm essa intenção.

Marketplaces e problemas

No ambiente digital, seis em cada dez moradores de favela recorrem a marketplaces, com Shopee (40%), Mercado Livre (39%) e Shein (26%) à frente.

Porém, 60% enfrentam atrasos, 20% perdem encomendas por falhas de endereço, 50% recebem mensagens falsas e 33% caem em golpes.

Para Renato Meirelles, um dos fundadores do Data Favela, “a favela não é carência, é mercado” — segmento que compra, constrói e transforma. Ele destaca o planejamento e a busca por custo‑benefício real: “Consumir bem não é só economizar, é sentir‑se inteligente pela decisão.”

Para Marcus Vinícius Athayde, outro fundador do Data Favela, “este estudo desconstrói estereótipos” e mostra a favela como força de consumo, sonhos e investimentos.

