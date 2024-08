Fazenda recebeu mais de 100 pedidos de autorização de bets para atuar no Brasil Lei que regulamenta setor de apostas foi sancionada em janeiro Economia|Thays Martins, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 23h47 (Atualizado em 21/08/2024 - 23h47 ) ‌



Lei foi sancionada em janeiro

O Ministério da Fazenda informou, nesta quarta-feira (21) que recebeu 113 pedidos de autorização de 108 empresas para a exploração de apostas de quota fixa no Brasil.

Segundo a pasta, todos os pedidos serão respondidos ainda este ano. Caso elas sejam aprovadas, poderão atuar a partir de 1º de janeiro de 2025, quando começará o mercado regulado de apostas, conforme lei sancionada em janeiro de 2024.

A estimativa é que o mercado possa arrecadar R$ 3,4 bilhões, ainda neste ano, somente com o pagamento das outorgas. A partir do ano que vem, as empresas que não tiverem autorização estarão em situação ilegal e deverão ser banidas do mercado.

Ainda é possível fazer novas inscrições. Cada novo pedido será analisado no prazo de 180 dias.

Entre as novas regras estão questões relacionadas aos meios de pagamento das premiações, combate à lavagem de dinheiro e jogo responsável.