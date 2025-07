FGTS deve distribuir R$ 12,9 bilhões de lucro a trabalhadores; pagamento será feito até agosto Em 2024, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões, beneficiando cerca de 130,8 milhões de cotistas Economia|Do R7, em Brasília 24/07/2025 - 08h13 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h29 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA FGTS distribuirá R$ 12,9 bilhões de lucro a trabalhadores até agosto de 2024.

Cerca de 134 milhões de trabalhadores com saldo nas contas foram beneficiados.

A rentabilidade das contas em 2024 será de 6,05%, superando a inflação de 4,83%.

Distribuição de lucros começou em 2017 para aumentar rendimento das contas vinculadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Medida vai beneficiar cerca de 134 milhões de trabalhadores Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O Conselho Curador do FGTS deve aprovar nesta quinta-feira (25) a distribuição de R$ 12,929 bilhões do lucro obtido pelo FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em 2024. O valor representa 95% do resultado total do fundo no ano passado, que foi de R$ 13,6 bilhões.

A medida vai beneficiar cerca de 134 milhões de trabalhadores que tinham saldo em contas vinculadas ao FGTS até 31 de dezembro de 2024. Como um mesmo trabalhador pode ter mais de uma conta, o crédito será distribuído entre 235 milhões de contas, de forma proporcional ao saldo de cada uma.

A Caixa Econômica Federal, gestora do fundo, tem até o dia 31 de agosto para efetuar os depósitos, mas o pagamento pode ser antecipado.

Rentabilidade acima da inflação

Com a distribuição do lucro, a rentabilidade das contas do FGTS em 2024 será de 6,05%, superando a inflação do período, que fechou em 4,83% segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

‌



Tradicionalmente, o FGTS rende 3% ao ano mais a Taxa Referencial. No entanto, uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), em 2023, determinou que a correção do fundo não pode ser inferior à inflação, o que pressiona por ajustes como a distribuição de lucros.

Histórico da distribuição

A divisão dos lucros do FGTS entre os cotistas ocorre desde 2017, como forma de melhorar o rendimento das contas vinculadas. O valor é incorporado ao saldo da conta, e só pode ser sacado conforme as regras vigentes, como nos casos de demissão sem justa causa, aquisição da casa própria ou diagnóstico de doenças graves.

‌



Em 2024, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões, beneficiando cerca de 130,8 milhões de cotistas.

Além da deliberação sobre a distribuição do lucro, a reunião do Conselho Curador desta quinta-feira também irá analisar a reformulação orçamentária do fundo, aprovar as demonstrações financeiras e avaliar o Relatório de Gestão de 2024.

