Lucro do FGTS distribuído ao trabalhador será definido neste mês e pode superar R$ 15,2 bi A distribuição do lucro passou a fazer parte do cálculo de correção do fundo, que não deve ser menor que a inflação Conta em Dia|Ana Vinhas 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 )

Lucro do FGTS será definido em reunião no dia 24 de julhoc Joédson Alves/Agência Brasil

O lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 2024 pode superar os R$ 15,2 bilhões distribuídos nas contas dos trabalhadores no ano passado. A reunião do Conselho Curador do FGTS que vai definir o resultado do fundo e como será a distribuição está prevista para o dia 24 de julho.

O lucro é sempre referente ao ano anterior. O balanço de 2024 está em fechamento pela Caixa, o agente operador do FGTS.

No ano passado, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões a 130,8 milhões de cotistas, referentes ao lucro total de R$ 23,4 bilhões, de 2023, o maior em 58 anos de história do fundo.

‌



Veja os valores distribuídos

2024

Lucro total - R$ 23,4 bilhões

Valor distribuído - R$ 15,2 bilhões

2023

‌



Lucro total - R$ 12,8 bilhões

Valor distribuído - R$ 12,7 bilhões

2022

Lucro total - R$ 13,3 bilhões

Valor distribuído - R$ 13,2 bilhões

2021

‌



Lucro total - R$ 8,5 bilhões

Valor distribuído - R$ 8,1 bilhões

2020

Lucro total - R$ 11,3 bilhões

Valor distribuído - R$ 7,5 bilhões

2019

Lucro total - R$ 12,2 bilhões

Valor distribuído - R$ 12,2 bilhões

2018

Lucro total - R$ 12,5 bilhões

Valor distribuído - R$ 6,2 bilhões

2017

Lucro total - R$ 14,6 bilhões

Valor distribuído - R$ 7,3 bilhões

Cálculo

Por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) , no ano passado, a distribuição de lucros passou a fazer parte do cálculo de correção do fundo.

Com a soma da TR (Taxa de Referência), mais 3% ao ano, o total dessa conta deve garantir a correção equivalente ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país.

Distribuição

Na próxima reunião do conselho, será apresentada a proposta de distribuição de parte do resultado positivo do FGTS em 2024, que será creditada nas contas vinculadas dos trabalhadores até agosto.

O conselho vai deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras do FGTS, como a prestação de contas referente ao exercício de 2024.

Por lei, o lucro não pode ser 100% distribuído e o índice da divisão deve ser definido pelo conselho curador do fund.o

O dinheiro dever ser liberado até o dia 31 de agosto para as contas do FGTS, mas não para o bolso do trabalhador, que só poderá sacar dentro das regras do fundo, como em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave.

Quem tem direito

Todos os trabalhadores com saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2024 terão direito à participação na distribuição de resultados.

O dinheiro vai para a conta do trabalhador no FGTS. Os valores são distribuídos de forma proporcional às contas de cada um no fundo.

Como consultar o saldo

O trabalhador pode verificar o saldo por meio do aplicativo FGTS, disponível para os telefones com sistemas Android e iOS, ou pelo site da Caixa.

É preciso cadastrar as informações pessoais e também informar o NIS (Número de Inscrição Social), que pode ser obtido nos extratos do FGTS, carteira de trabalho ou cartão do cidadão.

Em seguida, o trabalhador deve criar uma senha numérica de seis dígitos.

Para consultar o FGTS no site: www.fgts.gov.br

