Governo anuncia liberação de R$ 20 bilhões para orçamento de 2025 Projeções incluem ajustes no IOF e indicam déficit dentro dos limites previstos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 16h03 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com liberação de R$ 20 bilhões, orçamento de 2025 prevê déficit dentro da tolerância

Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram a liberação de mais de R$ 20 bilhões para o orçamento de 2025. A decisão baseia-se em uma nova previsão de receitas e despesas, incluindo ajustes no aumento do IOF.

Em entrevista ao Conexão Record News, o economista Ricardo Buso analisou a situação, destacando que a projeção aponta para um déficit orçamentário de aproximadamente R$ 26 bilhões, valor dentro da tolerância prevista de R$ 31 bilhões (0,25% do PIB). Segundo Buso, esse cenário permite que o governo planeje recursos para 2026.

O economista ressaltou a importância de atingir a meta de zerar o déficit para possibilitar futuras reduções na taxa de juros, atualmente em 15%. Ele observou que, embora a inflação dos alimentos esteja caindo, a inflação dos serviços continua subindo, complicando o cenário econômico.

Assista ao vídeo - Com liberação de R$ 20 bilhões, orçamento de 2025 prevê déficit dentro da tolerância

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!