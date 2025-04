Fórum de energia discute reforma do setor elétrico com ministro e governadores Evento na Latam Energy Week reúne autoridades e especialistas para debater mudanças na matriz energética e desafios do mercado Economia|Do R7, em Brasília 08/04/2025 - 14h50 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h50 ) twitter

Encontro reúne líderes da área de energia no Rio de Janeiro Marcello Casal jr/Agência Brasil/Arquivo

O Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, principal encontro do setor no país, terá sua terceira edição na quinta (10) e sexta-feira (11), no Rio de Janeiro, como parte da Latam Energy Week. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou presença e deve abordar a proposta de uma reforma estruturante do setor elétrico via Medida Provisória ainda em 2025.

O encontro, realizado pela Dominium Produções, terá a presença de autoridades públicas, agentes setoriais, players de mercado e parlamentares. Governadores do Nordeste, como Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Jerônimo Rodrigues (Bahia), Elmano Freitas (Ceará) e Rafael Fonteles (Piauí), também participarão de painel.

Os painéis e palestras abordarão temas como o curtailment, a separação de lastro e energia, novos modelos tarifários, gestão de potência do Sistema Interligado Nacional e a revisão de subsídios. A programação inclui discussões sobre o Nordeste como maior polo de investimento do SEB, o novo modelo do setor elétrico, desafios corporativos em ESG com o avanço da IA, diversidade e inclusão, e cenários político e macroeconômico.

Referência no segmento

Marcelo Moraes, CEO da Dominium Produções, destaca a importância do evento. “Em sua terceira edição, o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia está ainda mais abrangente, consolidando-se como uma referência também no segmento de Oil & Gas. Com uma programação enriquecida e diversas novidades, esta edição promete insights valiosos para o setor”.

‌



No dia 9 de abril, ocorre o Fórum Brasileiro de Líderes - Oil & Gas e a primeira edição do Prêmio Top of The Year, que homenageará profissionais destacados em seis categorias, como Autoridade do Ano e Executivo do Ano.

O encontro será no Hotel Fairmont, em Copacabana. Mais informações podem ser encontradas no site www.lideresemenergia.com.br/latam-week/.

