Fórum internacional sobre empresas e direitos humanos será realizado em SP A implementação dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos será debatida Economia|Do R7 08/04/2025 - 21h58 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h58 )

Fórum realizado em 2023, no Chile Reprodução/Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

O IX Fórum Regional sobre Empresas e Direitos Humanos para a América Latina e o Caribe será realizado, entre os dias 9 e 11 de abril de 2025, a partir das 8h30, no campus Monte Alegre da PUC-SP, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. As inscrições já estão esgotadas, mas a programação poderá ser acompanhada pelo canal da TV PUC, no youtube.

O evento busca promover debates sobre o papel dos Estados e das empresas na proteção e respeito aos direitos humanos, com foco na implementação dos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, aprovados em 2011.

Após mais de uma década, ainda persistem desafios significativos na aplicação desses princípios na região. O Fórum oferecerá espaços multissetoriais para discutir temas como experiências práticas de Estados e empresas, direitos dos povos indígenas, interseccionalidade de gênero, soluções climáticas e sistemas de responsabilização. Acadêmicos, sociedade civil, representantes empresariais e governamentais estão convidados a participar deste importante diálogo regional.

