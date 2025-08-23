Haddad afirma que isenção do IR vai beneficiar 25 milhões de brasileiros em 4 anos Projeto de lei que aumenta isenção do imposto teve regime de urgência aprovado na Câmara Economia|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/08/2025 - 13h05 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que isenção do IR beneficiará 25 milhões de brasileiros.

Projeto de lei aprova isenção para quem ganha até R$ 5 mil e reduz imposto para rendas entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

Medida é considerada neutra do ponto de vista fiscal, cobrando apenas 0,1% da população com renda acima de R$ 1 milhão.

Além dos 10 milhões já beneficiados, nova proposta deverá incluir mais 15 milhões ao total. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Haddad participou de evento com lideranças do PT Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O ministro da Fazenda Fernando Haddad disse neste sábado (23) que as correções na arrecadação do Imposto de Renda do governo Lula vão beneficiar 25 milhões de brasileiros. O requerimento de urgência do projeto de lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil e reduz o imposto para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350 foi aprovado nesta semana.

A fala aconteceu durante um evento do PT (Partido dos Trabalhadores) que tratou sobre conjuntura econômica do país.

“É uma proposta que é neutra do ponto de vista fiscal, porque ela passa a cobrar de 141 mil brasileiros um imposto que hoje eles não pagam, e são brasileiros que têm renda de mais de um milhão por ano. Ou seja, nós estamos fazendo alguma justiça tributária, cobrando de quem não paga lá do ápice da pirâmide. 141 mil brasileiros é 0,1% da população economicamente ativa, para favorecer 25 milhões de brasileiros”, explicou o ministro.

Atualmente, estão livres da cobrança aqueles que recebem até R$ 3.036 (dois salários mínimos). Esse projeto foi aprovado no plenário do Senado em 7 de agosto deste ano. O outro projeto, que aumenta a isenção, deve ser votado ainda em setembro.

‌



“Nós já beneficiamos 10 milhões [de brasileiros], e a nova proposta que recebeu aval do Congresso semana passada do ponto de vista de regime de urgência, ou seja, ela vai ser votada, vai beneficiar outros 15 milhões de brasileiros. Serão 25 milhões de brasileiros beneficiados com a correção do Imposto de Renda”, detalha.

‘Brasil não será quintal’

No mesmo evento, Haddad afirmou que a ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil — em referência ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — tem como objetivo “livrar a cara dos golpistas” e reabilitar a direita no país.

‌



“Vimos pelas mensagens trocadas que o único objetivo era livrar a cara dos golpistas e não tem nenhuma outra finalidade essa hostilidade que não seja reabilitar a extrema-direita no Brasil. Nós não podemos abrir mão da nossa soberania, da independência dos poderes”, disse Haddad.

Haddad reforçou que o Brasil “não pode servir de quintal de ninguém” e destacou que o país tem “tamanho, densidade e importância para manter e garantir sua soberania”.

‌



Ele também afirmou que o governo brasileiro busca diálogo com todos os parceiros, mas que não aceitará medidas unilaterais.

“As tratativas estavam andando muito bem, até que essa atitude hostil nos surpreendeu. Nós não podemos escolher parceiro, temos que ser parceiros de todo mundo. Até porque o governo [Donald] Trump é temporário, e o Brasil e os EUA são Estados permanentes”, afirmou.

