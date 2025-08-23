Do etanol ao Pix: veja 6 pontos da resposta do Brasil à investigação comercial dos EUA Em documento enviado a Washington, governo nega práticas desleais e rebate críticas sobre tarifas, corrupção e desmatamento Brasília|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo brasileiro rejeita acusações de práticas comerciais desleais na resposta ao USTR.

O Brasil defende suas tarifas sobre etanol e critica subsídios dos EUA que distorcem a concorrência.

O sistema de pagamentos Pix é apresentado como inclusivo e sem favorecimento a empresas brasileiras.

O governo também nega conivência com desmatamento ilegal e destaca avanços na fiscalização ambiental. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Documento elaborado pelo governo Lula tem 91 páginas José Cruz/Agência Brasil - 13.08.2025

O governo brasileiro enviou resposta formal à Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), rejeitando as alegações presentes na investigação aberta contra o país. O inquérito norte-americano apura supostas práticas comerciais desleais do Brasil em relação a empresas dos EUA.

A ação tem como foco áreas como sistema de pagamentos, tarifas preferenciais, etanol, combate à corrupção, propriedade intelectual e desmatamento ilegal.

Segundo a USTR, o objetivo é verificar se atos, políticas e práticas do governo brasileiro são injustificáveis ou discriminatórios, impondo restrições ao comércio norte-americano.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No documento, com mais de 90 páginas, o governo negou irregularidades e argumentou que as críticas decorrem de interpretação unilateral, fora das regras da OMC (Organização Mundial do Comércio).

‌



A posição brasileira sustenta que as medidas contestadas não prejudicam empresas dos Estados Unidos e, em diversos casos, fortalecem a integração econômica bilateral.

Veja os principais pontos da resposta:

‌



Etanol

O Brasil afirmou não aplicar barreiras injustas contra o etanol norte-americano e denunciou disparidade tarifária: enquanto o produto dos EUA enfrenta tarifa de 18% para entrar no mercado brasileiro, o etanol nacional paga 52,5% ao ser exportado para os Estados Unidos.

O governo destacou que Washington mantém subsídios volumosos, incluindo créditos tributários que reduzem custos de produtores de milho, distorcendo a concorrência.

‌



“Os Estados Unidos são o único país estrangeiro para o qual a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) elabora relatórios específicos, visando facilitar a participação de produtores de etanol norte-americanos no programa Renovabio”, informou o documento.

Pix

O relatório defende o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, contestando alegações de favorecimento a empresas brasileiras. Segundo o governo, o Pix é infraestrutura pública aberta a todas as instituições, inclusive estrangeiras, e já é utilizado por diferentes companhias.

“De fato, diferentes governos estão tomando a iniciativa de fornecer a infraestrutura para pagamentos eletrônicos instantâneos, incluindo a União Europeia, a Índia e os Estados Unidos. O Federal Reserve [Banco Central dos EUA], em particular, introduziu recentemente o FedNow, sistema com funcionalidades semelhantes ao Pix”, registrou o Itamaraty.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais de 170 milhões de pessoas e empresas utilizam o Pix para realizar pagamentos. Durante uma conferência no México, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o serviço tem condições de ser integrado aos sistemas de outros países. Atualmente, há outras possibilidades para realizar as transações internacionais. Entenda com o Jornal da Record!

O documento ressalta que o sistema ampliou inclusão financeira, reduziu custos e aumentou a concorrência.

“As políticas do Brasil não restringem operações nem prejudicam a competitividade de empresas americanas em serviços de pagamento eletrônico. Não há tratamento diferenciado a provedores estrangeiros nem barreiras de licenciamento ou operacionais específicas a provedores dos EUA.”

Combate à corrupção

O Itamaraty rejeitou críticas sobre afrouxamento de mecanismos de fiscalização, citando avanços institucionais, como atuação da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), além de novas leis fortalecendo responsabilização de empresas e autoridades.

“O USTR alega que o sistema de acordos de leniência é ‘opaco’. Ao contrário, há reconhecimento internacional de que o sistema brasileiro é transparente, navegável e eficaz para incentivar cooperação de empresas que violaram normas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.”

Propriedade intelectual e pirataria

Na área de patentes e direitos autorais, o Brasil afirmou seguir padrões internacionais, sem discriminar empresas estrangeiras. O documento mencionou cooperação entre escritórios de propriedade intelectual dos dois países e fortalecimento da legislação para coibir violações.

O relatório citou a Rua 25 de Março como ponto histórico de comércio ilegal de mercadorias. Apesar de ações policiais, a área permanece como um dos principais centros de produtos falsificados no país, sem penalidades efetivas para desestimular o mercado ilegal.

A crítica inclui demora no exame de pedidos de patente, especialmente na farmacêutica, e persistência de conteúdo pirateado em plataformas locais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desmatamento ilegal

O governo rebateu acusação de conivência com desmatamento ilegal, alegando que dados de satélite e operações de fiscalização indicam queda nos índices recentes. O Brasil sustenta cumprimento de compromissos ambientais assumidos em acordos multilaterais.

“O governo brasileiro empreende esforços ativos e coordenados para reprimir o desmatamento ilegal e eliminar completamente a parcela mínima de produtos provenientes de terras desmatadas ilegalmente em suas cadeias de suprimentos”, afirma o texto.

O documento é assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçando soberania sobre a Amazônia e abertura para cooperação internacional.

Tarifas e acordos comerciais

Os Estados Unidos acusam o Brasil de tratamento preferencial a parceiros, como Índia e México, por meio do Mercosul. A resposta lembrou que a relação bilateral é majoritariamente livre de tarifas: mais de 70% dos produtos americanos entram no Brasil sem imposto, e os EUA mantêm superávit crescente na balança de bens.

Em 2024, exportações dos EUA para o Brasil somaram US$ 49,7 bilhões, contra US$ 42,3 bilhões importados.

Perguntas e respostas

Qual foi a resposta do governo brasileiro à investigação comercial dos EUA?

O governo brasileiro enviou uma resposta formal à representação comercial dos Estados Unidos (USTR), rejeitando as acusações feitas na investigação aberta contra o país. O inquérito americano investiga supostas práticas comerciais desleais do Brasil em relação a empresas americanas.

Quais áreas estão sendo alvo da investigação americana?

A investigação abrange áreas como sistema de pagamentos, tarifas preferenciais, etanol, combate à corrupção, propriedade intelectual e desmatamento ilegal.

O que o Brasil argumenta sobre as tarifas do etanol?

O Brasil afirma que não pratica barreiras injustas contra o etanol dos Estados Unidos, mas destaca a disparidade nas tarifas: enquanto o etanol americano paga uma tarifa de 18% para entrar no Brasil, o etanol brasileiro enfrenta uma alíquota de 52,5% ao ser exportado para os EUA.

Como o governo brasileiro defende o sistema de pagamentos instantâneos?

O governo defende o sistema de pagamentos instantâneos, conhecido como Pix, afirmando que é uma infraestrutura pública aberta a todas as instituições, incluindo estrangeiras. O Itamaraty menciona que o sistema ampliou a inclusão financeira, reduziu custos e gerou mais competição.

Quais são as alegações do Brasil sobre a fiscalização e combate à corrupção?

O governo brasileiro rejeita críticas sobre a fiscalização, citando avanços institucionais e novas leis que fortalecem a responsabilização de empresas e autoridades. O documento menciona que o sistema de acordos de leniência é considerado transparente e eficaz pela comunidade internacional.

Como o Brasil se posiciona em relação a patentes e direitos autorais?

O Brasil afirma que segue padrões internacionais em relação a patentes e direitos autorais, e que suas regras não discriminam empresas estrangeiras. O documento menciona a cooperação entre os escritórios de propriedade intelectual dos dois países.

Qual é a posição do Brasil sobre o desmatamento ilegal?

O governo brasileiro rebate as acusações de conivência com o desmatamento ilegal, afirmando que os dados de satélite mostram uma queda nos índices recentes e que o Brasil tem cumprido compromissos ambientais. O texto também defende a soberania nacional sobre a Amazônia, mas reforça a abertura para cooperação internacional.

Como o Brasil responde às acusações de tratamento preferencial a outros países?

O Brasil lembra que a relação comercial bilateral com os EUA já é majoritariamente livre de tarifas, com mais de 70% dos produtos americanos entrando no Brasil sem imposto. Em 2024, as exportações americanas para o Brasil somaram US$ 49,7 bilhões, enquanto as importações foram de US$ 42,3 bilhões.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp