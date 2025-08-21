Câmara acelera votação de projeto de isenção do IR até R$ 5.000 Proposta alivia faixa de renda da cobrança do imposto e concede benefícios para quem ganha até R$ 7.350 Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Proposta ligada ao Imposto de Renda poderá ser analisada diretamente no plenário da Câmara Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

Deputados aprovaram, nesta quinta-feira (21), a urgência do projeto para isentar do (IR) Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000.

A etapa vai permitir com que o benefício tributário possa ser analisado de forma mais rápida e diretamente no plenário da Câmara, sem passar por comissões.

Essa previsão foi anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e havia sido negociada por líderes partidários ao longo dos últimos dias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A etapa final, que vota o projeto em si, ainda será definida entre partidos. Governistas defendem que a fase seja confirmada na próxima semana.

‌



Apesar da indefinição, líderes definiram votar o texto ainda em setembro. Segundo apurou o R7, a intenção é garantir tempo necessário para análise no Senado para validade do benefício possa valer a partir de janeiro.

Isenção do IR: entenda

O texto foi apresentado pelo Planalto e propõe ampliar o alcance do benefício tributário.

‌



Atualmente, estão livres da cobrança aqueles que recebem até R$ 3.036. A medida pretende estender a faixa de isenção até R$ 5.000.

A proposta também estabelece isenção parcial para rendimentos entre R$ 5.001 e R$ 7.350, estimada para beneficiar 500 mil contribuintes.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp