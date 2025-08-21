Câmara acelera votação de projeto de isenção do IR até R$ 5.000
Proposta alivia faixa de renda da cobrança do imposto e concede benefícios para quem ganha até R$ 7.350
Deputados aprovaram, nesta quinta-feira (21), a urgência do projeto para isentar do (IR) Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000.
A etapa vai permitir com que o benefício tributário possa ser analisado de forma mais rápida e diretamente no plenário da Câmara, sem passar por comissões.
Essa previsão foi anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e havia sido negociada por líderes partidários ao longo dos últimos dias.
A etapa final, que vota o projeto em si, ainda será definida entre partidos. Governistas defendem que a fase seja confirmada na próxima semana.
Apesar da indefinição, líderes definiram votar o texto ainda em setembro. Segundo apurou o R7, a intenção é garantir tempo necessário para análise no Senado para validade do benefício possa valer a partir de janeiro.
Isenção do IR: entenda
O texto foi apresentado pelo Planalto e propõe ampliar o alcance do benefício tributário.
Atualmente, estão livres da cobrança aqueles que recebem até R$ 3.036. A medida pretende estender a faixa de isenção até R$ 5.000.
A proposta também estabelece isenção parcial para rendimentos entre R$ 5.001 e R$ 7.350, estimada para beneficiar 500 mil contribuintes.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp