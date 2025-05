Haddad diz que apresentou a Lula medidas para cumprir meta fiscal em 2025 Ministro da Fazenda nega discussão sobre abertura de espaço fiscal para novos projetos Economia|Do Estadão Conteúdo 19/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h36 ) twitter

Haddad nega que governo vá aumentar gastos em 2025 Kelly Fersan/MF - 25.3.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (19) que encaminhou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva as medidas que havia anunciado na semana passada para viabilizar o cumprimento da meta de resultado primário de 2025.

Segundo o ministro, todas as propostas serão divulgadas na próxima quinta-feira (22), quando será publicado o relatório bimestral de receitas e despesas. Ele evitou, no entanto, antecipar o valor de contenção de gastos que será anunciado pela equipe econômica.

“Dia 22, a gente vai dar ao público todo o quadro fiscal deste ano e projeção para o ano que vem também. Até quinta-feira sai tudo”, disse Haddad. “Vamos ter várias reuniões esta semana para fechar e quinta-feira a gente divulga o quadro fiscal e o que for necessário”, emendou.

Na semana passada, Haddad disse que o governo está discutindo medidas pontuais para o cumprimento da meta de resultado primário de 2025. Ele negou a discussão sobre abertura de espaço fiscal para novos projetos. “Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos”, pontuou o ministro em conversa com jornalistas.

Ele disse ainda que não discutiu com Lula nesta segunda-feira sobre o ressarcimento de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que sofreram descontos indevidos em seus benefícios.

