Haddad fala em ‘medidas pontuais’ para cumprir meta fiscal e bolsa bate recorde

Haddad também negou boatos sobre o Bolsa Família José Cruz/Agência Brasil - 02/04/2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou nesta quinta-feira (15) que o governo prepara novas “medidas pontuais” para cumprir a meta fiscal. O mercado reagiu à declaração e o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores do Brasil, fechou em 139 mil pontos, estabelecendo um novo recorde.

Haddad disse que as medidas estão sendo preparadas e vão ser apresentadas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana. As iniciativas seriam levadas a Lula nesta quinta, mas a entrega foi adiada devido ao velório do ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica. Aliado do uruguaio, o petista compareceu à cerimônia, em Montevidéu.

“São medidas pontuais, para o cumprimento da meta fiscal, como fizemos no ano passado. Estamos identificando onde estão alguns gargalos e problemas, tanto do ponto de vista da despesa quanto da receita, e vamos apresentar para o presidente. Não dá nem para chamar de pacote porque são medidas pontuais, nenhuma de escala, voltadas exclusivamente para o cumprimento da meta fiscal”, afirmou a jornalistas.

Durante a tarde, um boato sobre um possível reajuste do Bolsa Família afetou o valor do dólar, que chegou a ser vendido a R$ 5,69. A moeda norte-americana terminou o dia comercializada a R$ 5,679. Haddad negou que o governo tenha a intenção de aumentar o benefício social.

“Não tem demanda, estudo, pedido de orçamento para o MDS. Zero. Não está em cogitação. Não há, da parte do MDS, pressão sobre a área econômica para absolutamente nenhuma iniciativa nova — isso vale para os demais ministérios também. Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos. Estou vendo circular uma série de coisas que não procedem. O Orçamento do ano que vem não está nem sendo discutido ainda, estou discutindo meta fiscal deste ano", disse Haddad. O Bolsa Família, hoje, tem o repasse mínimo de R$ 600 — o valor médio em abril ficou em R$ 668.

