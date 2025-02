Inscrições para concurso do Ministério Público da União terminam nesta quinta-feira Remuneração inicial pode chegar a R$ 13,9 mil; ao todo, certame oferece 172 vagas de nível superior em diferentes áreas Economia|Do R7, em Brasília 27/02/2025 - 08h51 (Atualizado em 27/02/2025 - 08h56 ) twitter

Salário inicial pode chegar a R$ 13,9 mil

As inscrições para o concurso público do MPU (Ministério Público da União) encerram-se às 16h desta quinta-feira (27). Os interessados devem acessar o site da FGV (Fundação Getulio Vargas), banca responsável pelo certame. Ao todo, o concurso oferece 172 vagas de nível superior para os cargos de técnico e analista em diferentes áreas, com salários iniciais de até R$ 13,9 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e o certame também formará cadastro reserva.

O processo seletivo conta com as seguintes etapas:

Prova objetiva : obrigatória para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório.

: obrigatória para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório. Prova discursiva : exigida para todos os cargos, exceto para técnico do MPU/Polícia Institucional. Também terá caráter eliminatório e classificatório.

: exigida para todos os cargos, exceto para técnico do MPU/Polícia Institucional. Também terá caráter eliminatório e classificatório. Teste de Aptidão Física e Avaliação Médica : obrigatórios somente para o cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, com caráter eliminatório.

: obrigatórios somente para o cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, com caráter eliminatório. Programa de Formação Profissional : aplicado exclusivamente ao cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, com caráter eliminatório e classificatório.

: aplicado exclusivamente ao cargo de técnico do MPU/Polícia Institucional, com caráter eliminatório e classificatório. Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial: obrigatórios para candidatos que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para negros/minorias étnico-raciais e para pessoas com deficiência.

Do total de vagas, algumas estão reservadas para grupos étnicos e PCDs (Pessoas com Deficiência), conforme a legislação vigente. São elas:

20% para negros (pretos e pardos);

10% para candidatos com deficiência;

10% para minorias étnico-raciais (população indígena, quilombolas, ciganos, povos/comunidades tradicionais).

ACESSE AQUI O EDITAL DO CONCURSO

Salários

Analista*

Remuneração inicial: R$ 13.994,78

*Vagas para profissionais graduados em Direito, Biblioteconomia, Comunicação Social, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Antropologia, Arquitetura, Biologia, Contabilidade, Economia, Engenharia, entre outros.

Técnico

Remuneração inicial: R$ 8.529,65

*Vagas para profissionais das áreas de Administração, Enfermagem e Polícia Institucional.

Concorrência Regional

O certame terá concorrência regional, ou seja, os candidatos devem informar o estado para o qual estão concorrendo. A distribuição das vagas será da seguinte forma:

Analista de Direito : 1 vaga em cada capital do país e 30 para o Distrito Federal.

: 1 vaga em cada capital do país e 30 para o Distrito Federal. Analista Especializado : 1 vaga para o Distrito Federal em cada especialidade.

: 1 vaga para o Distrito Federal em cada especialidade. Técnico de Administração : 1 vaga em cada capital do país e 30 para o Distrito Federal.

: 1 vaga em cada capital do país e 30 para o Distrito Federal. Técnico de Enfermagem : 1 vaga para o Distrito Federal.

: 1 vaga para o Distrito Federal. Técnico Polícia Institucional: 1 vaga para Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

As Provas

Para participar do concurso, os interessados devem pagar uma taxa de inscrição conforme o cargo que forem concorrer: R$ 120 para Analista e R$ 95 para Técnico. Doadores de medula óssea em locais reconhecidos pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.