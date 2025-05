Investimento do setor público em obras cresce pelo segundo ano seguido e atinge 31,6% em 2023 Recursos foram retomados por meio de concessões autorizadas pelo orçamento do Novo PAC, diz IBGE Economia|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Investimento do setor público em obras aumenta desde 2022 Marcio Ferreira/Ministério dos Transportes

A fatia do setor público no valor total das obras cresceu pelo segundo ano seguido e registrou 31,6% em 2023. O aumento foi de 1,2 ponto percentual em relação ao ano anterior. Os dados são da PAIC (Pesquisa Anual da Indústria da Construção), divulgada nesta quinta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O segmento de construção de edifícios foi o que mais recebeu recursos públicos em 2023, com 24,7% de participação. Com isso, houve um aumento de cinco pontos percentuais em relação a 2022.

Segundo a pesquisa, as obras de infraestrutura foram impulsionadas com a recuperação desses recursos públicos por meio de concessões liberadas pelo orçamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

Apesar da escalada recente, a presença do setor público no financiamento de obras encolheu na última década. O maior índice foi em 2009, com 43,2%. Já o menor número foi em 2021, com apenas 26% do valor investido.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mais empregos

O emprego na indústria da construção cresceu entre 2019 e 2023. Foram 559,5 mil novas vagas. Essa alta pode ser reflexo do investimento público.

Entre 2019 e 2023, o setor que teve o maior número de pessoas ocupadas foi o de construção de edifícios, que cresceu 39,5%. O investimento público no setor aumentou cinco pontos percentuais de 2022 para 2023.

‌



*Sob supervisão de Leonardo Meireles

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp