Comissão de Agricultura do Senado aprova novas regras para licenciamento ambiental Projeto flexibiliza licenças e cria um sistema de autodeclaração; proposta agora segue para o plenário Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 15h41 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Da esq. p/ a dir.) Os senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Tereza Cristina (PP- MS), relatores do projeto que cria novas regras para a licença ambiental Edilson Rodrigues/Agência Senado - 20/05/2025

A Comissão de Agricultura do Senado aprovou, nesta terça-feira (20), um projeto de lei que cria novas regras para o licenciamento ambiental. A proposta diminui a necessidade de emissões de licenças, além de criar uma possibilidade de autodeclaração. Mais cedo, o texto foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente da Casa e agora seguirá para análise do plenário.

Na prática, o projeto propõe flexibilizar licenças ambientais e cria um novo marco legal para atividades. As mudanças são defendidas por nomes ligados ao agronegócio, pela perspectiva de facilitar autorizações, mas têm sido questionadas por ambientalistas.

Entre destaques, o projeto estabelece a LAC (Licença por Adesão e Compromisso) – que permite a emissão de licença ambiental por autodeclaração. O texto é relatado pelos senadores Tereza Cristina (PP-MS) e Confúcio Moura (MDB-RO), sendo apoiado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, mais conhecida como Bancada do Agronegócio.

O projeto também aumenta atividades sem a necessidade de autorizações, traz a renovação automática de licenciamentos e isenções ao agronegócio. O texto já foi aprovado pela Câmara, mas pode voltar a ser avaliado, a depender das mudanças definidas por senadores.

‌



Defensores da proposta alegam que ela moderniza e padroniza o licenciamento ambiental, mas sem comprometer a proteção à biodiversidade, aos recursos hídricos e às florestas. Eles defendem que a ausência de uma lei específica para tal regulamentação criam entraves para o desenvolvimento de atividades produtivas.

“Precisamos enfrentar essa questão e reduzir a burocracia. A existência de uma lei geral de licenciamento ambiental vai proporcionar segurança jurídica tanto para empreendedores quanto para órgãos de controle ambiental, ajudando a evitar interpretações distintas das normas e litígios judiciais prolongados”, afirmou Tereza.

‌



Críticas ao texto

Entidades e ambientalistas têm criticado a flexibilização do licenciamento. Na última semana, o Observatório do Clima produziu uma nota técnica em que avalia que o projeto pode contribuir com o aumento das emissões de gases e intensificar o desmatamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Está repleto de inconstitucionalidades, promovendo a fragmentação normativa entre estados e municípios e criando um cenário de insegurança jurídica que tende a gerar, como um dos seus principais efeitos, uma enxurrada de judicializações. Em vez de estabelecer regras claras, juridicamente coesas e efetivas, como se espera de uma Lei Geral, o projeto abre caminho para o caos regulatório e o aumento da degradação ambiental”, diz trecho de nota divulgada pela organização.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp