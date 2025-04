JBS convoca assembleia para negociação de ações em NY e São Paulo simultaneamente Aprovação de comissão norte-americana sobre o assunto abre caminho para votação da chamada dupla listagem Economia|Do R7, em Brasília 22/04/2025 - 21h34 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h34 ) twitter

JBS busca negociação de ações no Ibovespa e no NYSE JBS/Divulgação

A JBS, uma das maiores empresas de alimentação do mundo, anunciou nesta terça-feira (22) a conclusão do registro junto à SEC (Securities and Exchange Commission — Comissão de Valores Mobiliários), órgão regulador do mercado financeiro dos Estados Unidos. Assim, convocou uma assembleia-geral extraordinária de acionistas para 23 de maio.

A pauta será a possível dupla listagem da companhia nas bolsas de Nova York (NYSE) e São Paulo (B3). Ou seja, que as ações possam ser negociadas simultaneamente nas duas casas.

A operação ainda precisa do aval da CVM brasileira (Comissão de Valores Mobiliários), mas representa um passo estratégico para ampliar a presença da empresa no mercado internacional. A decisão ficará a cargo dos acionistas minoritários.

Aumento de visibilidade

Os dois principais controladores — J&F e BNDESPar — informaram que se absterão de votar, deixando o desfecho nas mãos dos detentores de cerca de 30% do free float — “flutuação livre”, ou seja, a parcela das ações em livre circulação e disponíveis para negociação no mercado.

“Acreditamos que essa operação vai aumentar nossa visibilidade no cenário internacional, atrair novos investidores e fortalecer nossa posição como líder global de alimentos”, declarou Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS.

Se aprovada, a expectativa é iniciar a oferta pública das ações nos Estados Unidos em junho. Segundo o CFO da companhia, Guilherme Cavalcanti, “o processo tem potencial de destravar o valor da ação e alcançar uma base mais ampla de investidores”.

