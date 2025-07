Manga pode apodrecer no pé: tarifa de 50% dos EUA ameaça safra brasileira, alerta setor Presidente da Abrafrutas afirma que colheita se tornará inviável com taxação e apela por exclusão de alimentos ou adiamento da medida Economia|Do R7, em Brasília 25/07/2025 - 18h14 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A nova tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros ameaça a exportação de mangas.

Abrafrutas alerta que a colheita pode se tornar inviável, resultando em perdas significativas.

O presidente da Abrafrutas solicita a exclusão de alimentos da tarifa ou um adiamento da medida.

Se a situação não for resolvida, milhões de frutas podem apodrecer e os preços despencarão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

12 milhões de caixas de manga seriam embarcadas para os EUA nos próximos três meses Abrafrutas/Divulgação/Arquivo

A imposição de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, prevista para começar em 1º de agosto, pode inviabilizar a exportação de mangas brasileiras, segundo a Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados).

De acordo com o presidente da entidade, Guilherme Coelho, caso a cobrança se mantenha, milhões de frutas devem estragar ainda no pé.

“É muito preocupante, porque a quantidade de manga é muito grande e o preço vai desabar. A gente vai ver estragar alimento. Isso não é humano, isso não tem bom senso”, afirmou Coelho em vídeo publicado nas redes sociais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O envio da fruta para o mercado norte-americano começa tradicionalmente em agosto e se estende até outubro. Nesse período, cerca de 12 milhões de caixas são embarcadas rumo aos Estados Unidos, o principal destino das exportações brasileiras da fruta.

‌



Segundo Coelho, toda a operação logística já está estruturada, com caixas adquiridas, navios reservados e contratos firmados com importadores.

A mudança repentina ameaça derrubar os planos traçados com meses de antecedência. “Essa operação se torna inviável. O planejamento foi feito, como ocorre há mais de uma década. Não dá para redirecionar tudo de uma hora para outra”, pontuou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Tarde demais para outros mercados

Outros mercados, como a Europa, não conseguem absorver o volume. Além de diferenças nas embalagens exigidas, os compradores europeus já possuem contratos com outros fornecedores.

“Mandar para dentro do Brasil também preocupa, porque o volume é grande e os preços vão desabar”, alertou o dirigente.

‌



A Abrafrutas está em diálogo com autoridades brasileiras e defende que alimentos fiquem fora do pacote de retaliações anunciado pelos Estados Unidos. Caso a exclusão não seja aceita, a entidade solicita ao menos um adiamento de 90 a 120 dias na aplicação da medida.

“Estamos defendendo que o governo brasileiro proponha a retirada de alimentos da tarifa. Não se pode tributar comida. Milhões de pessoas ao redor do mundo vão tomar café amanhã e dependem desse alimento. Isso não é racional”, afirmou Coelho.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp