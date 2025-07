Tarifas dos EUA podem gerar perda de US$ 5,8 bilhões nas exportações do agro brasileiro Em 2024, Brasil exportou US$ 12,1 bilhões em produtos para os EUA Economia|Do R7, em Brasília 23/07/2025 - 15h05 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h30 ) twitter

Brasil exportou US$ 12,1 bilhões em produtos do agro aos EUA Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

Um levantamento recente elaborado por representantes do agronegócio brasileiro alerta que, caso as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump entrem em vigor a partir de 1º de agosto, o setor pode perder até US$ 5,8 bilhões em receita.

Em 2024, o Brasil exportou US$ 12,1 bilhões em produtos agropecuários para os Estados Unidos, um volume que vem sendo impactado pela volatilidade tarifária.

Com uma elevação de 50% nas tarifas, a projeção é de uma queda de até 48% em seu valor de importação.

O documento, elaborado pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), também destaca que esse aumento de custos será “integralmente” repassado aos valores finais, o que pode inviabilizar exportações.

Um exemplo claro é o suco de laranja não congelado. A tarifa prevista tornaria o produto brasileiro inviável no mercado norte-americano.

Tarifas anunciadas por Trump Luce Costa/ Arte R7

Outros produtos enfrentariam menores impactos, como o café verde, cuja oferta internacional reduzida oferece alguma margem de manobra.

Além dos sucos, setores como madeira e açúcar cristal seriam os mais atingidos, com redução prevista de 100% nas exportações ao mercado dos EUA. Até carnes bovinas e café sofreriam perdas acima de 25%.

Principais efeitos projetados

Colapso de 100% nas exportações de suco de laranja, madeira e certos tipos de açúcar;

Queda estimada de 71% nas vendas de álcool etílico;

Redução de 33% nas exportações de carnes bovinas;

Impacto de cerca de 25% no comércio de café não torrado e pasta química de madeira.

