Mega-Sena sorteia neste sábado (12) prêmio acumulado em R$ 38 milhões Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília Economia|Da Agência Brasil 12/07/2025 - 08h44 (Atualizado em 12/07/2025 - 08h44 )

Prêmio está acumulado em R$ 38 milhões Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.887 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (12), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 38 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

‌



O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6,00.

