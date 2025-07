Confira os novos preços das loterias da Caixa que começam a vigorar a partir desta quarta-feira A Mega-Sena passará de R$ 5,00 para R$ 6,00; Lotofácil terá novo valor de R$ 3,50, enquanto Quina, Dupla Sena e Super Sete ficarão em R$ 3,00 cada Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preços das apostas das Loterias Caixa aumentam a partir de 9 de julho CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 08.09.2025

As apostas das loterias da Caixa ficam mais caras a partir desta quarta-feira (9). O reajuste dos preços inclui as modalidades Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete.

A Mega-Sena passará de R$ 5,00 para R$ 6,00. A Lotofácil terá novo valor de R$ 3,50, enquanto Quina, Dupla Sena e Super Sete ficarão em R$ 3,00 cada.

O aumento começa a valer conforme o cronograma de cada concurso, com datas entre os dias 9 e 30 de julho, e sorteios realizados entre 10 de julho e 1º de agosto.

​Confira os preços

Cronograma de ajuste e os novos valores por modalidade Reprodução/Caixa

‌



Segundo a Caixa, o aumento “tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros”.

A Caixa informa que quase metade de toda a arrecadação é destinada a repasses sociais, conforme determina a legislação vigente, beneficiando setores como: Educação, Esporte, Cultura, Segurança Pública e Seguridade Social.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.