Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões; veja os números Ninguém acertou as seis dezenas do último concurso, e o prêmio acumulou Economia|Do R7 23/08/2025 - 20h13 (Atualizado em 23/08/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prêmio acumulado é de R$ 28 milhões Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteou um prêmio de R$ 28 milhões neste sábado (23) no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas do concurso 2905 foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado novamente, além do rateio.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante.

Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp