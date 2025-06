Pagamentos do PIS/Pasep para nascidos em julho e agosto começam nesta segunda Valor do benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518, conforme número de meses trabalhados; valores ficam disponíveis até 29 de dezembro Economia|Do R7 16/06/2025 - 09h58 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h00 ) twitter

Pagamentos variam conforme mês de nascimento dos trabalhadores José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Os trabalhadores nascidos em julho e agosto começam a receber o abono do PIS/Pasep a partir desta segunda-feira (16). Os valores ficarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro. O benefício é pago a quem trabalhou com carteira assinada e recebeu até dois salários mínimos mensais em 2024.

Conforme as regras, o valor do abono é calculado com base no número de meses trabalhados no ano de referência — neste caso, no ano passado.

O cálculo corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Assim, apenas quem trabalhou durante os 12 meses do ano-base receberá o valor total de um salário mínimo. Atualmente, benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal; e o Pasep, pelo Banco do Brasil.

Ao todo, o governo federal prevê pagar R$ 30,7 bilhões a 25,8 milhões de trabalhadores em 2025.

📅 Cronograma de pagamento

Nascidos em julho e agosto – 16 de junho;

Nascidos em setembro e outubro – 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro – 15 de agosto.

👨‍💻 Como consultar?

Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, entrar na aba “Benefícios” e selecionar “Abono Salarial”.

Ao clicar em “Pagamentos”, é possível conferir a data, o valor e o banco responsável pelo pagamento.

💵Bancos

• Caixa Econômica Federal - responsável pelo pagamento do PIS

O pagamento do abono salarial será feito prioritariamente por crédito em conta na Caixa Econômica Federal, caso o trabalhador possua conta-corrente, poupança ou Conta Digital. Também pode ser feito por meio do aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente pela instituição.

Para trabalhadores que não possuem conta na Caixa, o saque poderá ser realizado em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e demais canais de pagamento.

• Banco do Brasil - responsável pelo pagamento do Pasep

No Banco do Brasil, o pagamento será realizado preferencialmente por crédito em conta bancária. Também haverá opções de transferência via TED, Pix ou saque presencial nas agências para trabalhadores sem conta, ou chave Pix cadastrada.

