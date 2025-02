PIS/Pasep 2025: confira o calendário completo de pagamentos A partir de 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores poderão verificar se têm direito ao benefício Economia|Do R7, em Brasília 23/01/2025 - 07h54 (Atualizado em 23/01/2025 - 09h29 ) twitter

confira o calendário completo de pagamentos José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

A Caixa Econômica Federal começará os pagamentos do abono salarial de 2025 no dia 17 de fevereiro. O cronograma foi definido em dezembro durante uma reunião do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Para receber o benefício, o trabalhador deve atender aos seguintes requisitos:

Ter trabalhado formalmente no setor público ou privado por, no mínimo, 30 dias em 2023, com remuneração média de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00);

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no eSocial (até 19 de agosto de 2024).

O valor do abono é proporcional ao tempo de trabalho no ano-base (2023), e o cálculo considera o salário-mínimo vigente no momento do pagamento, que será de R$ 1.518 em 2025.

Consulta e formas de pagamento

A partir de 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores poderão verificar se têm direito ao benefício pelos seguintes canais:

‌



Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Portal Gov.br;

Central de Atendimento Alô Trabalho (158, ligação gratuita);

Superintendências Regionais do Trabalho.

Os pagamentos serão feitos da seguinte forma:

Para clientes da Caixa Econômica Federal, o valor será depositado automaticamente em contas-corrente ou poupança;

Para correntistas do Banco do Brasil, o pagamento será priorizado por meio de crédito em conta, PIX, TED ou presencialmente;

Para os demais trabalhadores, o benefício será disponibilizado na Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa.

Cerca de 25,8 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial em 2025, totalizando R$ 30,7 bilhões em repasses. Em 2024, o montante disponibilizado foi de R$ 27 bilhões, sendo que R$ 218,9 milhões ainda não foram sacados. Quem ainda não retirou o valor tem até 27 de dezembro de 2024 para fazê-lo.

Calendário de pagamento PIS/Pasep 2025

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 17 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto