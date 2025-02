Trabalhadores já podem consultar valor do abono salarial PIS/Pasep

Os trabalhadores com direito ao abono salarial podem consultar os valores disponíveis para saque. A consulta pode ser feita pela carteira de trabalho digital, pelo telefone 158 ou nos postos do Ministério do Trabalho. Os pagamentos começam em 17 de fevereiro para nascidos em janeiro e seguem até agosto. Têm direito ao benefício, trabalhadores da iniciativa privada e do funcionalismo público que estiveram empregados por pelo menos 30 dias em 2023 recebendo até dois salários mínimos.