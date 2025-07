Perdeu o prazo das inscrições do CNU 2025? Veja editais abertos com salários de até R$ 41 mil Concursos oferecem vagas em cargos como professor, auditor fiscal, médico e conselheiro substituto Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

Concursos oferecem vagas para níveis médio e superior Arquivo/Agência Brasil

Quem perdeu o prazo das inscrições da segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado), o chamado “Enem dos Concursos”, mas ainda sonha com uma vaga de servidor público, pode ficar despreocupado.

O R7 separou outros editais abertos pelo Brasil, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 41 mil.

RESUMO DA NOTÍCIA O R7 lista editais abertos após o prazo do CNU 2025, com salários até R$ 41 mil.

Instituto Tecnológico de Aeronáutica oferece 115 vagas, com salários de até R$ 14 mil, abertas até 8 de agosto.

Tribunal de Contas do MS e UNESP têm vagas com salários iniciais diversos, aceitando inscrições até agosto.

Concursos em várias áreas, incluindo saúde e auditoria, oferecem oportunidades para níveis médio e superior. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica está com as inscrições abertas para os cargos de professor, pesquisador, tecnologista e técnico.

No total, são ofertadas 115 vagas, com salários de até R$ 14 mil. As vagas exigem escolaridade de nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até 8 de agosto.

Edital para o cargo de professor.

Edital para o cargo de técnico da carreira de desenvolvimento tecnológico.

Edital para pesquisador.

Edital para tecnologista.

Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul

O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul está com dois editais abertos.

As oportunidades são para os cargos de auditor de controle externo (4 vagas), analista de controle externo (1 vaga) e conselheiro substituto (1 vaga).

Todos exigem formação de nível superior e possuem salários iniciais de R$ 10.352,75 (analista), R$ 14.232,67 (auditor) e R$ 41.845,49 (conselheiro), para 30 horas semanais.

As inscrições serão aceitas de 23 de julho a 21 de agosto.

Edital para analista de controle externo e auditor de controle externo.

Edital para conselheiro substituto.

Universidade Estadual Paulista

A UNESP (Universidade Estadual Paulista) publicou os editais de seu novo concurso público com 96 vagas.

As oportunidades são para os níveis médio e superior, com remunerações entre R$ 6.291,18 e R$ 12.456,12.

As inscrições poderão ser realizadas no site da Vunesp até o dia 5 de agosto, no valor de R$ 136 (ensino médio) e R$ 202 (ensino superior).

Confira o edital.

Prefeitura de Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, divulgou o edital de um novo processo seletivo público voltado à formação de cadastro reserva para diversas especialidades médicas.

O edital oferece salários atrativos que variam de R$ 7.412,22 a R$ 24.879,15, com jornadas de 40 horas semanais ou plantões de 12 horas a 24 horas. As inscrições ficam abertas até 3 de agosto.

Confira o edital.

Câmara do Rio de Janeiro

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro abriu um concurso com 4 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são distribuídas entre os cargos de analista de procuradoria (2) e analista legislativo - direito (2), ambos de nível superior. O salário inicial é de R$ 14.966,23.

Sob organização da FGV, as inscrições podem ser efetuadas até 31 de julho, no valor de R$ 100.

Confira o edital.

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul

O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul publicou o edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva nos cargos de auditor de controle externo e oficial de controle externo.

A remuneração para carga horária de 40 horas semanais são de R$ 20.572,72 (auditor) e de R$ 9.801,07 (oficial).

As inscrições permanecem abertas até as 18h do dia 20 de agosto.

Confira o edital.

Secretaria da Fazenda de Sergipe

O edital da Secretaria da Fazenda de Sergipe oferece 10 vagas imediatas, além de 40 em cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal tributário (nível superior).

O salário inicial é de R$ 16.015,47 (30 horas), acrescido de um bônus variável de até R$ 6.525,00, elevando o salário total para até R$ 22,5 mil.

Os interessados poderão se inscrever de 31 de julho a 20 de agosto no site da banca organizadora Cebraspe, ao custo de R$ 200.

Confira o edital.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

