Número de turistas brasileiros nos EUA cresce 18% em junho, apesar de políticas de Trump Dados do Escritório Nacional do Turismo e Viagens dos EUA apontam que 163.416 brasileiros visitaram o país no mês Internacional|Do R7, em Brasília 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 )

Brasil é o segundo país com maior número de turistas que visitam os EUA White House/Reprodução

Apesar da política anti-imigração e endurecimento das regras para entrada nos Estados Unidos, o país registrou um crescimento de 18% no número de turistas brasileiros em junho deste ano. Dados do Escritório Nacional do Turismo e Viagens dos EUA apontam que, no mês passado, 163.416 brasileiros visitaram o país, frente aos 137.762 no mesmo período em 2024.

O padrão se repete nos seis primeiros meses deste ano (952.108), que ultrapassam o número de visitantes brasileiros que foram ao país no mesmo período de 2024 (900.472).

RESUMO DA NOTÍCIA Crescimento de 18% no turismo brasileiro nos EUA em junho, com 163.416 visitantes.

Mais de 780 brasileiros foram deportados entre fevereiro e maio de 2024.

Brasil é o segundo maior emissor de turistas para os EUA, atrás apenas do Reino Unido. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ainda segundo o Escritório Nacional do Turismo, o Brasil é o segundo país com maior número de turistas que visitam os EUA, com uma média de 629.543 pessoas por ano. Os brasileiros ficam atrás apenas dos britânicos, que somam 1.203.236.

Mas, para quem deseja viajar aos EUA, o visto ficará mais caro. Neste mês, o presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou uma medida que aumenta as taxas para a emissão do documento. O custo saltará de US$ 185 para US$ 459, cerca de R$ 2.500.

Além disso, apesar de o Brasil não estar na lista, recentemente o presidente dos EUA assinou uma proclamação proibindo a entrada de viajantes de diversos países, alegando ameaças à segurança. Entre as nações, estão Afeganistão, Chade, Congo, Haiti, Irã, Cuba, Venezuela e Somália.

Entretanto, desde o início do ano, brasileiros também têm sido alvo de deportações acusados de imigração ilegal pelo Governo dos EUA. Ao menos 780 pessoas voltaram ao Brasil entre fevereiro e maio deste ano.

Popularidade

Em meio às imposições tarifárias, políticas de imigração e proibições, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, órgão que representa o setor privado, apontou que os EUA podem perder US$ 12,5 bilhões em gastos de visitantes internacionais este ano.

Segundo a pesquisa, os gastos de visitantes internacionais no país norte-americano deve cair para pouco menos de US$ 169 bilhões este ano, ante US$ 181 bilhões em 2024.

Além disso, um levantamento feito pelo Pew Research Center, um centro de pesquisas apartidário, mostrou que, em ao menos 20 países, as opiniões sobre os Estados Unidos têm se tornado mais negativas em comparação com a China. Entretanto, no geral, as percepções positivas ainda são maioria dos EUA, com 49%.

No caso do Brasil, por exemplo, 51% mostraram ter uma visão favorável da China, e 56% dos EUA.

Brasileiros ilegais nos EUA

Até 2022, ao menos 230 mil brasileiros moravam ilegalmente nos Estados Unidos , segundo estimativas do Pew Research Center. O índice representa um aumento de 130% se comparado a 2012, quando havia 100 mil brasileiros sem documentação no país.

Apesar de não ter números recentes, o instituto, que diz usar métodos de pesquisa semelhantes ao do governo local, afirma que, de forma geral, a população de imigrantes não autorizados dos EUA provavelmente cresceu nos últimos dois anos.

O Brasil é o sexto país com maior número de imigrantes ilegais nos EUA, ficando atrás de México (6,9 milhões), El Salvador (750 mil), Índia (725 mil), Guatemala (675 mil) e Honduras (525 mil).

Durante o ano fiscal de 2024 (entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024), por exemplo, diariamente ao menos 88 brasileiros foram impedidos de tentar atravessar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos. A informação é do CBP (órgão de Alfândega e Proteção de Fronteiras) norte-americano.

