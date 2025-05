Polícia Federal alerta sobre sites falsos de concursos da instituição Único concurso público aberto no momento é para a área administrativa, com inscrições realizadas no site oficial do Cebraspe Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/05/2025 - 08h48 (Atualizado em 09/05/2025 - 08h48 ) twitter

Inscrições para o único concurso disponível na PF são feitas no site do Cebraspe Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/02/2024

A Polícia Federal emitiu um alerta sobre a circulação de sites falsos de inscrição para concursos da instituição. O objetivo será conseguir dados pessoais para aplicar golpes.

Segundo a corporação, o único concurso público aberto no momento é para a área administrativa, com inscrições realizadas exclusivamente no site oficial do Cebraspe (confira mais informações abaixo).

O novo certame oferece 192 vagas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 11 mil. As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de nível médio e superior. As inscrições se encerram às 18h do dia 21 de maio.

✏️Concurso

Confira abaixo a distribuição das vagas:

Agente administrativo : 100 vagas (nível médio) – salário inicial de R$ 7.444,80

: 100 vagas (nível médio) – salário inicial de R$ 7.444,80 Assistente social : 13 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55

: 13 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55 Contador : 9 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55

: 9 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55 Enfermeiro : 3 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55

: 3 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55 Médico : 35 vagas (nível superior) – salário inicial entre R$ 7.444,80 e R$ 8.583,55, conforme a especialidade

: 35 vagas (nível superior) – salário inicial entre R$ 7.444,80 e R$ 8.583,55, conforme a especialidade Psicólogo : 6 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55

: 6 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55 Farmacêutico : 2 vagas (nível superior) – salário não informado

: 2 vagas (nível superior) – salário não informado Nutricionista : 1 vaga (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55

: 1 vaga (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55 Estatístico : 4 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 11.070,93

: 4 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 11.070,93 Administrador : 6 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55

: 6 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55 Técnico em comunicação social : 3 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55

: 3 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55 Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas (nível superior) – salário inicial de R$ 8.583,55

💵Taxas

As taxas de inscrição variam segundo o nível do cargo:

R$ 110 para cargos de nível superior

para cargos de nível superior R$ 90 para cargos de nível médio

Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa.

📝Provas

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 29 de junho, em todas as capitais do país.

📅Cronograma

Inscrições : 29 de abril a 21 de maio

: 29 de abril a 21 de maio Solicitação de isenção da taxa : 29 de abril a 5 de maio

: 29 de abril a 5 de maio Data limite para pagamento da inscrição : 23 de maio

: 23 de maio Aplicação das provas: 29 de junho

