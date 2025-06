Pesquisa revela que 9 em cada 10 brasileiros devem comprar presentes no Dia dos Namorados Cerca de 45% pretendem gastar mais de R$ 200; levantamento ouviu 1,5 brasileiros em todo o país que estão em um relacionamento Economia|Do R7, em Brasília 09/06/2025 - 13h30 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h30 ) twitter

Data deve movimentar varejo e setor de restaurantes AGV/Divulgação - arquivo

Nove em cada dez brasileiros em um relacionamento pretendem comprar presentes no Dia dos Namorados. Os dados são de pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro e revela que 45% dos entrevistados pretendem gastar mais de R$ 200 com compras ou comemorações. O levantamento foi realizado com 1.500 brasileiros em todo o país.

O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, destaca que a data movimenta o varejo e o setor de serviços.

“Do ponto de vista da economia [a data] tem uma especificidade, que é movimentar tanto o varejo, pela compra de presentes, quanto o setor de serviços, pelo alto volume de comemorações que envolvem experiências em restaurantes, cinemas e viagens. Ou seja, é uma data que movimenta muitos setores da economia”, diz.

Segundo o levantamento, 69%dos brasileiros que estão em um relacionamento ainda não foram às compras, embora tenham intenção de comprar. Apenas 17% já se anteciparam, e 14% afirmam não ter esse plano.

Parte dos entrevistados que estão em um relacionamento deve ir além do presente único: 50% mencionaram mais de uma opção de presente.

Entre os itens mais desejados, roupas e acessórios lideram, com 50% das menções, seguidos por chocolates (30%), calçados (25%) e cosméticos, como perfumes e cremes (22%). Outros produtos como flores, cestas gourmet, livros e até viagens também aparecem nas intenções de compra. A variedade de escolhas reforça o alcance da data em múltiplos segmentos da economia.

Além dos presentes, a comemoração também contará com passeios e outras experiências: entre os brasileiros que estão em um relacionamento, 88% disseram que pretendem realizar alguma atividade com o parceiro ou parceira.

A principal escolha é jantar ou almoçar fora (28%), seguida por programas especiais como passeios e cinema (26%) e almoços ou jantares preparados em casa (20%). Apenas 12% disseram que não vão comemorar.

