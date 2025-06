Câmara vai declarar perda do mandato de Carla Zambelli, diz Motta Presidente da Câmara avalia que caso não ‘cabe para votação’; perda do cargo partiu do STF Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 12h19 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h33 ) twitter

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 22/05/2024

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (9) que a Casa vai declarar a perda do mandato da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP).

A avaliação de Motta é que o caso “não cabe para avaliação”, e vem após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) comunicar que Zambelli deve perder o cargo na Câmara.

“Quando há uma conclusão de julgamento no Supremo Tribunal Federal não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida”, declarou em palestra para investidores.

Motta também considerou que a situação de Zambelli é “atípica”, sem precedentes dentro da Câmara: "O Supremo, penso eu, por causa da decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos”.

Por não haver mais recurso na Justiça, a pena atribuída a Zambelli passou para prisão definitiva. Ela deverá cumprir pena de 10 anos de prisão e também perder o mandato como parlamentar.

A deputada formalizou licença do cargo por 127 dias e está foragida, mas prometeu se apresentar às autoridades italianas. O movimento não havia sido confirmado até a manhã desta segunda-feira (9).

