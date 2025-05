Petrobras anuncia descoberta de petróleo sem contaminantes na Bacia de Santos Com isso, a estatal dará início às análises laboratoriais a fim de caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados Economia|Do R7 09/05/2025 - 11h22 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h57 ) twitter

Poço está localizado a 248 km da cidade de Santos-SP SBM/Divulgação

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (9) que identificou uma acumulação de petróleo de “excelente qualidade” e sem contaminantes no pré-sal da Bacia de Santos, em poço exploratório no bloco Aram. O poço está localizado a 248 km da cidade de Santos, em São Paulo, em uma profundidade de 1.952 metros.

Segundo a estatal, a perfuração do poço já foi feita e concluída. Assim, o intervalo portador de petróleo foi identificado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido.

O bloco Aram foi comprado em março de 2020, na 6ª rodada de licitação da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), sob o regime de Partilha de Produção, tendo a Pré-Sal Petróleo S.A. como gestora. A Petrobras é a operadora do bloco e detém 80% de participação, em parceria com a empresa CNPC (20%).

Com isso, a Petrobras dará início às análises laboratoriais a fim de caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, o que vai permitir avaliar o potencial da área. Além disso, serão perfurados mais dois poços e realizado um teste de formação como parte do Plano de Avaliação de Descoberta, informou.

“É a segunda descoberta no mesmo bloco, seguindo o ótimo resultado já alcançado em outro poço exploratório no início do ano, onde encontramos petróleo de excelente qualidade. Estamos investindo fortemente na busca de novas reservas e os resultados estão vindo. Esse ano, já anunciamos descobertas também em Brava e em Búzios”, disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Com o prazo do plano de avaliação em 2027, as atividades adicionais de aquisição de dados poderão ser realizadas, de acordo com o planejamento e obrigações contratuais estabelecidas em parceria com a ANP.

