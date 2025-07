Prazo para inscrição no vestibular do ITA 2026 é prorrogado para 20 de julho Processo seletivo é considerado um dos mais difíceis do país e oferece 180 vagas para quem deseja seguir carreira civil ou militar Economia|Do R7, em Brasília 13/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 08h39 ) twitter

Ao todo, ITA oferece 180 vagas Divulgação/ ITA

O prazo para inscrição no vestibular 2026 do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), que terminaria neste domingo (13), foi prorrogado até o próximo dia 20. O processo seletivo é considerado um dos mais exigentes do país e oferece 180 vagas para cursos de engenharia em São José dos Campos (SP).

Os candidatos devem se inscrever pelo site oficial do vestibular, preenchendo o formulário com dados pessoais e gerando o boleto da taxa de inscrição, no valor de R$ 195.

O pagamento pode ser feito até 21 de julho.

A seleção será realizada em três etapas. A primeira fase, com questões objetivas de física, química, matemática e inglês, será aplicada em 5 de outubro.

A segunda, com provas discursivas de português, redação, matemática, física e química, acontece de 28 a 31 de outubro. Já a terceira etapa é a inspeção de saúde, obrigatória para todos os aprovados.

O ITA reserva vagas para candidatos civis e também para quem deseja seguir a carreira militar. Há ainda cotas para candidatos negros, mediante autodeclaração no momento da inscrição.

As provas serão aplicadas em 25 cidades de todas as regiões do país.

Calendário:

Período de inscrição: até 20/7

Pagamento da taxa de inscrição: até 21/7

1ª fase: 5/10

2ª fase: 28 a 31/10

Divulgação da classificação final: 12/12

