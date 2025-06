Concurso do ITA tem editais publicados com 110 vagas e salários de até R$ 14,1 mil Instituição oferece oportunidades para técnico, pesquisador, tecnologista e professor do magistério Brasília|Do R7, em Brasília 10/06/2025 - 13h43 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h44 ) twitter

O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) divulgou editais de concurso público para os cargos de técnico, pesquisador, tecnologista e professor do magistério superior.

Ao todo, serão 110 vagas, com remunerações que variam entre R$ 5 mil e R$ 14,1 mil, conforme o cargo e a titulação exigida.

As inscrições serão abertas no dia 1° de julho e ficarão disponíveis até 8 de agosto.

As taxas são de R$ 180 (técnico e tecnologista) e R$ 200 (pesquisador e professor do magistério superior). O interessado pode se candidatar no próprio site da instituição.

Segundo o edital, a maioria das oportunidades é para São José dos Campos, em São Paulo. O concurso também reserva vagas para o campus de Fortaleza, no Ceará.

Para os cargos de professor do magistério e pesquisador, o concurso do ITA exige como titulação mínima o doutorado. Já para o cargo de tecnologista, é possível concorrer somente com graduação.

O cargo de técnico da carreira de Desenvolvimento Tecnológico é destinado a candidatos com o nível médio/técnico, nos seguintes cursos.

Edificações;

Elétrica;

Refrigeração;

Informática

Mecânica;

Química;

Física;

Informática II;

Mecânica II;

Eletrônica;

Eletrotécnica; e

Mecânica III

Sobre as provas

Os candidatos inscritos no concurso serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos, conforme o cargo escolhido. A depender da vaga, haverá ainda entrevistas técnicas, conforme previsto nos editais específicos.

Os servidores contratados serão admitidos pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade ao servidor.

